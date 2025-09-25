Prima pagină » Actualitate » România – codașă la producția europeană de paracetamol, dar CAMPIOANĂ la consum. Dragoș Damian: Consumăm cam 20 de milioane de cutii

25 sept. 2025, 13:00, Actualitate
România aproape că nu contează din punct de vedere al producției de paracetamol, asigurând un procent de sub 2% din producția europeană și mizând în special pe importuri. În schimb, ne numărăm printre campionii la consum, fiind vorba de un medicament ieftin, eficient și popular.

Dragoș Damian, CEO al Terapia Cluj și directorul executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România, a explicat în exclusivitate pentru Gândul, că țara noastră are o producție modestă de paracetamol (unul dintre cele mai vechi produse farmaceutice de sinteză din lume).

Dragoș Damian: România produce sub 2% din producția europeană

Deși există cerere de paracetamol din partea multor țări europene, România nu poate asigura exporturi din moment ce producția sa e nesemnificativă, atrage atenția directorul Terapia SA.

”În statistica pe care noi am obținut-o, scria că România consumă cam 20 de milioane de cutii, eu aș zice că jumătate sunt fabricate în România, sub jumătate. Stăm foarte prost ca producție la nivel european, gândiți-vă că noi producem sub 2% din producția europeană în general, probabil tot așa și la paracetamol. Cererea de paracetamol iarna crește, e un medicament antifebră. Avem foarte multe cereri din foarte multe țări europene, numai că neproducându-l nu avem cum să-l livrăm”.  

Dragos Damian, CEO Terapia Cluj / Sursa foto: FacebookExpertul amintește că politicile guvernamentale nu încurajează producția locală de medicamente aproape deloc.

Atenția la paracetamol! Ce riscuri are acest medicament ieftin

”În continuare nu este încurajată producția locală, astfel încât nimeni nu va investi într-o fabrică de paracetamol. Toate declarațiile pe care eu le aud de 15 ani că o să sprijimim producția locală de medicamente sau că vom atrage un investitor sunt povești. Nu s-a întâmplat nimic, ați văzut că s-au și închis fabrici”.

Pe de altă parte, atrage atenția CEO-ul Terapia, vâlva care s-a creat la nivel mondial după declarațiile președintelui Donald Trump pe marginea unui presupus risc al paracetamolului pentru femeile gravide, este falsă. Însă, românii trebuie să țină cont de faptul că, fiind un medicament care poate fi cumpărat fără prescripție, trebuie consultat neapărat un specialist pentru a anula riscul unor efecte secundare.

”Paracetamolul este un medicament eficient, ieftin și sigur. Am mai văzut discuții pe tema aceasta, există tot felul de asocieri, dar nu există cauzalitate. Problema este că paracetamolul se poate cumpăra la liber, asta nu înseamnă că nu trebuie discutat cu medicul sau măcar cu farmacistul. Orice medicament trebuie discutat pentru a nu nu te îmbolnăvi”, mai explică Damian

China și India fabrică 75% din producția mondială a substanței active

În prezent, China și India fabrică 75% din producția mondială a substanței active, circa 115 mii de tone anual, asta fiind echivalentul a circa 11,5 miliarde de cutii a 20 de tablete, în doza cea mai populară, de 500mg, cea pe care o găsim în farmacii, scrie Dragoș Damian într-un editorial publicat pe Hotnews.

În România se consumă circa 400 de milioane de doze, asta fiind echivalentul a circa 20 de milioane de cutii a 20 de tablete. Prețul este ridicol, 3-5 lei pe cutie. Nici o apă minerală la jumătate nu mai cumperi sub 5-6 lei, mai observă directorul uneia dintre cele mai importante fabrici autohtone de medicamente.

