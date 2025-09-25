UE a aprobat utilizarea unui tratament împotriva bolii Alzheimer. Medicamentul este unul relativ controversat

Uniunea Europeană a aprobat joi, cu condiții stricte, utilizarea unui medicament controversat pentru boala Alzheimer, Kisunla, eficacitatea medicamentului fiind intens dezbătută de comunitatea medicală.

Produs de multinaționala americană Eli Lilly, substanța activă a Kisunla este anticorpul donanemab.

„Comisia Europeană a acordat autorizația de comercializare a UE pentru Kisunla, un medicament pentru tratarea deficiențelor cognitive ușoare, inclusiv a demenței ușoare în stadiile incipiente ale bolii Alzheimer”, a anunțat Comisia într-un comunicat.

Este considerat o formă inovatoare de tratament pentru boala Alzheimer, alături de Leqembi de la Biogen și Esai, scrie Barron’s.

Ele fac obiectul unei controverse medicale aprinse cu privire la utilitatea lor. Pe de-o parte, ele au demonstrat un efect fără precedent în timpul studiilor clinice, după decenii de cercetări fără rezultat, ce au fost întreprinse pentru a încetini degradarea stării pacienților. Pe de altă parte, acest efect rămâne unul moderat, iar anumiți experți consideră că cele două medicamente noi nu au cu adevărat niciun impact asupra persoanelor tratate.

Mai mult decât atât, ele pot provoca grave efecte secundare, uneori mortale, în primul rând hemoragii și edeme cerebrale. UE, care urmează astfel recomandarea Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), a aprobat deja comercializarea medicamentului Leqembi la sfârșitul anului 2024, după ce inițial o refuzase, impunând condiții stricte.

Executivul european a procedat la fel și în cazul medicamentului Kisunla, autorizat tot după un refuz inițial al EMA: el nu va putea fi administrat decât pacienților aflați la începutul bolii Alzheimer și doar dacă aceștia nu prezintă o mutație genetică ce îi face deosebit de expuși în fața riscului de efecte secundare.

Ce înseamnă asta pentru persoanele cu Alzheimer

Autorizarea de joi le lasă statelor din UE o libertate totală de acțiune în ceea ce privește rambursarea. La începutul lunii septembrie, autoritățile din Franța au considerat că Leqembi nu merită o procedură accelerată pentru a autoriza rambursarea sa, chiar dacă specialiștii francezi nu au închis complet ușa în fața unei astfel de proceduri, pe termen lung.

În afara UE, Regatul Unit a autorizat aceste tratamente, dar fără să le ramburseze, considerând că costul lor este prea ridicat pentru beneficiile limitate pe care le oferă. Statele Unite au autorizat tratamentele, dar rambursarea lor depinde în principal de decizia companiilor de asigurări private.

