Greve și PROTESTE masive în Franța. Până 900.000 de persoane, printre care profesorii și medicii, în stradă: „Ajunge cu sacrificiile”

Franța se pregătește de o zi de proteste și greve la scară națională, joi, când până la 900.000 de oameni ar putea ieși în stradă. Profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciștii și personalul medical se alătură manifestațiilor, în semn de opoziție față de măsurile de austeritate și reformele propuse de guvernul lui Emmanuel Macron și premierul Sebastien Lecornu.

Sindicaliștii și exasperarea socială au scos în prim-plan revendicările angajaților din mai multe domenii-cheie. Sindicatele solicită creșterea cheltuielilor pentru servicii publice, impozite mai mari pentru cei bogați și eliminarea modificărilor aduse pensiilor de stat.

Protestele sau extins și în zona educației. Deja Liceele Saint-Exupéry și Marinière din Lyon sunt în prezent închise, la fel și Universitatea Lyon 2 din Bron.

„Nu mai vrem noaptea fără sfârșit a macronismului”, a declarat Sophie Binet, secretar general al CGT, la Franceinfo. „Ajunge cu sacrificiile pentru lumea muncii! Există bani la marile companii și la ultra-bogați”, potrivit Le Figaro.

Autoritățile se așteaptă la mobilizare record

Potrivit unei surse din Ministerul de Interne, la manifestațiile de joi ar putea participa până la 900.000 de persoane, o cifră mai mare decât la mișcarea „Blocați totul” din 10 septembrie.

În regiunea Île-de-France, șoferii și-au lăsat mașinile acasă, anticipând blocaje rutiere. Totuși, joi dimineață s-au înregistrat doar 183 km de ambuteiaje, sub media obișnuită de 325 km la aceeași oră.

Protestul va fi monitorizat prin drone. Utilizarea dronelor de către forțele de ordine, reglementată printr-un decret din 2023, s-a generalizat pentru supravegherea demonstrațiilor, în special în timpul mobilizărilor din 10 și 18 septembrie, în ciuda preocupărilor apărătorilor libertăților civile.

În cinci ani, flota națională s-a triplat, numărând 965 de drone pentru jandarmerie și 650 pentru poliția națională, potrivit cifrelor comunicate de autorități către AFP.

În total, peste 1.500 de jandarmi și polițiști au fost astfel instruiți „atât în pilotaj, probleme de securitate aeriană, cât și în cadrul de utilizare a camerei la distanță”, precizează generalul Philippe Mirabaud, director adjunct al forțelor jandarmeriei.

Sindicatele promit proteste pașnice

În fața desfășurării masive de forțe de ordine, liderul sindical Sophie Binet a dat asigurări că manifestațiile vor fi pașnice.

„Nu va fi violență”, a spus aceasta, adăugând că „singura violență care se va observa va fi cea organizată de strategia de menținere a ordinii”.

Potrivit sindicaliștilor, prezența celor 80.000 de polițiști mobilizați pentru proteste este disproporționată.

Lecornu, prins între austeritate și presiuni politice

Franța se confruntă cu un deficit bugetar aproape dublu față de plafonul de 3% al Uniunii Europene. Noul prim-ministru Sebastien Lecornu, numit săptămâna trecută după demiterea lui François Bayrou, trebuie să obțină sprijin parlamentar pentru bugetul din 2026.

Deocamdată, Lecornu nu a anunțat dacă va continua planul de reducere a bugetului cu 44 de miliarde de euro, dar a lăsat să se înțeleagă că ar putea face compromisuri.

„Vom continua să ne mobilizăm atâta timp cât nu va exista un răspuns adecvat. Bugetul va fi decis în stradă”, a avertizat Sophie Binet.