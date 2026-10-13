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Grindeanu acuză PNL de „lașitate”: „Apelul meu nu a fost către Ilie Bolojan, că nu-l vreau înapoi prim-ministru și nu-l vor 90% dintre români”

Olga Borșcevschi
Sorin Grindeanu / Foto - Mediafax
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Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți seară, la România TV, că liberalii vor să plece de la guvernare pentru a evita răspunderea pentru efectele propriilor decizii și califică această atitudine drept „lașitate”. Grindeanu a respins și interpretarea că apelul său pentru un armistițiu politic de șase luni ar însemna o încercare de a-l readuce pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului. „Apelul meu nu a fost către Ilie Bolojan, că nu îl vreau înapoi prim-ministru și nu-l vor 90% dintre români”, a precizat liderul social-democrat.

Declarațiile vin după ce Ilie Bolojan a anunțat că PNL ia în calcul un acord bilateral de susținere cu premierul desemnat Luca Niculescu, fără participarea liberalilor la guvernare. Șeful PSD cere însă ca partidele care susțin noua formulă să își asume și guvernarea.

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„Am înțeles. Am înțeles, domnii vor să-și facă… Sunt mai importante calculele politice pentru PNL decât binele României. Domnule, măcar știm un lucru: îi interesează să plece cât mai repede de la Palatul Victoria, domnule Ciutacu, pentru că nu vor să răspundă de dezastrul pe care l-au făcut. De ce s-au agățat cinci luni de zile? Pentru că, în urmă cu cinci luni, au reușit să se victimizeze, să fie la cote mari de încredere, să pară că sunt deținătorii adevărului absolut. Să pară că PSD-ul, cel care este răul absolut, nu face decât să strice un mers normal al lucrurilor. Acum, când se lovesc de efectele propriilor decizii, propriei administrări a țării, vor să fugă. Vor să fugă, vor să nu fie parte a acestei guvernări, vor să nu răspundă. Este lașitate”, a spus Grindeanu.

„Eu le spun celor de la PNL, care au fost la guvernare în ultimii 14 ani, vreo 12, și le spun și celor de la UDMR, care cam la fel au fost, și le spun și alor mei: haideți să facem acest efort, să trecem această perioadă, ca să depășim, să putem face rectificare, să putem face lucrurile absolut necesare pentru funcționarea țării.

Ăsta a fost apelul meu, nu a fost un apel către Ilie Bolojan ca persoană, că nu-l vreau înapoi ca prim-ministru și nu-l vor 90% dintre români”, a adăugat liderul social-democrat.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, iar de atunci Nicușor Dan a făcut patru nominalizări pentru funcția de prim-ministru: Eugen Tomac, Adrian Veștea, Siegfried Mureșan și, cel mai recent, Luca Niculescu, desemnat pe 5 octombrie.

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