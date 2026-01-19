Prima pagină » Știri politice » Coaliția stă pe un butoi de pulbere. Sorin Grindeanu spune că îl poate da jos pe Bolojan: „Dacă va fi nevoie, da / Sigur că scârțâie coaliția / Nu este vorba numai de premier, ci și de USR”

Coaliția stă pe un butoi de pulbere. Sorin Grindeanu spune că îl poate da jos pe Bolojan: „Dacă va fi nevoie, da / Sigur că scârțâie coaliția / Nu este vorba numai de premier, ci și de USR”

19 ian. 2026, 22:40, Știri politice

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis într-o intervenție live pentru RomâniaTV, că poate să schimbe „lăutarul” dacă guvernul va merge mai departe doar cu tăieri, disponibilizări și taxe noi, fără un pachet de relansare economică. 

Sorin Grindeanu spune că a văzut declarațiile lui Claudiu Mandea și ia în calcul inclusiv schimbarea premierului, dacă direcția guvernării nu se schimbă. Liderul social-democrat a explicat că nemulțumirea PSD nu este una de persoană, ci de politică guvernamentală.

„Am văzut declarațiile colegului și prietenului meu, Claudiu Mandea. Dacă va fi nevoie, da. Am anunțat acest lucru de câteva luni bune”, a transmis liderul PSD. 

De asemenea, oficialul a subliniat că economia românească poate ajunge într-o situație nefericită dacă prim-ministrul aplică doar tăieri și dizponibilizării. Liderul PSD susține că lui Bolojan i-a fost pusă de luni bune condiția ca pachetul fiscal 3 să vină împreună cu un pachet de măsuri de relansare economică.

„Nu poți să vii doar cu tăieri, cu disponibilizări și cu taxe noi, cu lucruri care țin de o parte negativă. Dacă doar tai, tai, tai, ajungi într-o situație economică nefericită. De aceea, aceste măsuri sunt absolut necesare și sunt obligatorii. Iar asta e o condiție pe care PSD-ul o pune și a pus-o primului-ministru de luni bune.”

Claudiu Manda, unul dintre numele grele din PSD, a spus, anterior, că „dacă nu respectă playlistul, lăutarul ar trebui schimbat”, făcând referire la guvernul Ilie Bolojan.

„Eu nu aș vrea să spun că domnul Bolojan cântă la vioară și noi dansăm, ci mai degrabă că domnul Bolojan cântă, de multe ori nu cântă din același playlist. Nu că dansăm, dar ascultăm. Dar cred că s-ar putea să vină un moment în care să spunem, hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge, nu mai respectă playlist-ul și atunci nu are rost să-l mai ascultăm”, a spus, ieri, Claudiu Manda.

Nemulțumirile social-democraților, așa cum și le-au exprimat țin de semnarea din partea României a acordului Mercosur, dar și de faptul că planul de relansare economică propus de partid nu a fost pus în aplicare de guvernul Bolojan.

Mai mult, președintele partidului, Sorin Grindeanu, a spus că este nemulțumit inclusiv de faptul că guvernul încă nu a venit cu bugetul pe 2026, deși, conform bunelor practici, construcția bugetară trebuia să fie gata, inclusiv votată de Parlament, în noiembrie 2025.

Sorin Grindeanu îl pune la punct pe Bolojan, după ce a impus sancțiuni pentru încălcarea protocolului: „Nu știu ce avea în cap"

