Grindeanu afirmă că PSD nu a refuzat niciodată DIALOGUL în Coaliție: „Noi am fost mereu cei care am mers și am discutat”

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că partidul său a fost mereu deschis la discuții în Coaliție și că guvernarea nu trebuie făcută „cu toporul sau cu pistolul la tâmplă”.

Despre relațiile din Coaliție, Grindeanu a subliniat că PSD a fost permanent implicat în discuții și nu a impus soluții unilateral.

„Am fost tot timpul cei care am mers, am discutat, n-am dat ultimatumuri, am mers și am încercat să găsim soluții comune în cadrul coaliției și suntem cei care am fost parte activă la dialog. Noi suntem adepții dialogului, nu unanimității. De aceea le dau dreptate celor care spun că ar fi bine să fie un fel de dialog în cadrul coaliției, nu impuneri de soluții și nu unanimități”, a spus Grindeanu.

Grindeanu a explicat că Partidul Social Democrat acționează conform principiilor social-democrate, acțiuni care fac parte din principiile partidului, indiferent de cine este la guvernare.

„Noi suntem un partid cu specific social-democrat, așa cum am spus și la început, într-o coaliție de dreapta și înțelegem să ne ținem de principiile care ne definesc. Și lucrul ăsta nu-l facem astăzi, nu l-am făcut doar ieri și ce-l facem de când facem politică.”, a mai precizat acesta.

Liderul interimar a mai spus că PSD nu acceptă impuneri de soluții și că dialogul real presupune includerea propunerilor partidului.

„Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluții, aceste lucruri, dacă nu sunt parte a unui dialog în care inclusiv soluțiile PSD să fie parte, atunci înseamnă că acela nu e un dialog și noi trebuie să ne extragem din acest lucru,” a încheiat el.

Sursa foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre

AUTORUL RECOMANDĂ: