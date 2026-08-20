Sorin Grindeanu a transmis un mesaj, cu două ore înainte de întâlnirea decisivă de la Cotroceni, acolo unde vor avea loc discuții axate pe Legea Salarizării. Președintele PSD susține că unii spun că „legea este sublimă”, dar „problema este că lipsește cu desăvârșire”.

Astăzi, președintele Nicușor Dan i-a convocat la Palatul Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR. La discuții participă și miniștrii Finanțelor și Muncii. Negocierile vizează forma finală a Legii Salarizării, care ar urma să ajungă în Parlament săptămâna viitoare. Înainte de această ședință, Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, critică lipsa unui proiect concret al Legii Salarizării.

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Liderul PSD spune că nici angajații, sindicatele sau partidele nu au văzut proiectul. El afirmă că nu poate exista un acord politic fără ca forma legii să fie cunoscută.

„Legea salarizării este sublimă – spun unii, problema este că lipsește cu desăvârșire! Mai sunt câteva ore până la întâlnirea de la Cotroceni și 10 zile până la închiderea PNRR și nimeni nu a văzut vreun proiect. Avem o lege pentru salariați, fără ca salariații să știe de ea nimic. Fără ca sindicatele să știe nimic. Fără ca partidele să știe ce calcule se pregătesc pentru veniturile unor sisteme-cheie. Nu are cum să existe un acord politic pe o lege pe care nu a văzut-o nimeni. PSD va fi prezent la întâlnirea de la Cotroceni din respect pentru români și față de Administrația Prezidențială, sub egida căreia au fost convocate aceste discuții”, spune Sorin Grindeanu.

Grindeanu: „Vom susține doar o lege clară, bazată pe echitate”

Sorin Grindeanu acuză Guvernul că păstrează la „secret” grilele noii Legi a salarizării și critică negocierile cu Comisia Europeană privind PNRR. El susține că PSD nu are propriul proiect și că va susține doar o lege bazată pe echitate, fără scăderi ale veniturilor actuale.

„Suntem însă surprinși că în spațiul public se vorbește despre «oferte de nerefuzat» pentru angajați, dar grilele sunt la secret. Ce știm până în prezent:

PNL și USR nu au fost în stare să negocieze cu cei de la Comisia Europeană. Domnul Pîslaru nu a mers a Bruxelles să negocieze cu reprezentanții acesteia: a preferat doar să trimită un draft de lege și se așteapta să primească aplauze. A primit doar critici.

În schimb, PSD a știut, în repetate rânduri, să renegocieze la Bruxelles să fie scoase din PNRR fix limitările acceptate de acest binom politic dezastruos. Fie că vorbim de pragul de 9.4% la pensii, alocările financiare pentru autostrăzi sau prelungirea funcționării unor capacități energetice și așa mai departe. Am amendat legi PNRR și Comisia Europeană a înțeles argumentele. Ei nu pot nimic.

Încă o dată: PSD nu are un proiect al legii salarizării. Vom susține doar o lege clară, bazată pe echitate, în care angajații nu pierd din veniturile actuale!”, a notat Sorin Grindeanu pe Facebook.

O nouă rundă de negocieri la Palatul Cotroceni

Întâlnirea cu liderii partidelor PSD, PNL, USR și UDMR are loc astăzi, începând cu ora 14:00, la Palatul Cotroceni. Acestora li se vor alătura miniștrii Finanțelor și Muncii.

„Întâlnire cu Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, Președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pe tema stadiului implementării proiectelor PNRR în condițiile termenului de 31 august 2026”, a anunțat Administrația Prezidențială privind programul președintelui Dan în cursul zilei de joi.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook