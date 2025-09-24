Grindeanu consideră că România trebuie să doboare dronele care încalcă spațiul aerian: „Sunt de acord cu Trump”

Sorin Grindeanu a comentat consolidarea relațiilor cu SUA, în contextul incidentelor recente, când drone ale Federației au încălcat spațiul aerian al României și al Poloniei.

„Trebuie să fim mai fermi. Nu am dovedit destulă fermitate în ceea ce s-a întâmplat în săptămânile din urmă. Sunt de acord cu Trump tot ce încalcă spațiul NATO cu avioane, drone, aici nu e loc de greșeli.

Ce s-a întâmplat în Polonia, acestea nu sunt greșeli, sunt încercări.

Noi, orice decizie am lua trebuie să fim în strânsă legătură cu aliații noștrii. Trebuie să avem mai multă fermitate doar așa cred eu că rușii înțeleg”, a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3.

Recomandarea autorului: