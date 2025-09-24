Sorin Grindeanu: „Alegerile din Moldova sunt în pericol. Nu putem interveni și nici n-ar fi corect”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a vorbit despre capturarea lui Horațiu Potra, în Dubai, după șapte luni în care a fost dat în urmărire internațională. Acesta este acuzat de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Liderul PSD a comentat și alegerile parlamentare ce urmează să aibă loc în Republica Moldova.



„Eu vreau să-i felicit pe cei de la Ministerul de Interne, Ministerul Justiției, un lucru foarte bun că cei care fug de lege din România sunt aduși în fața instanțelor.

Aș adăuga la acest proces un lucru, în urmă cu 10 zile Parchetul General a prezentat rechizitoriul lui Călin Georgescu și totul arată determinarea instituțiilor din România de a face lumină în acest caz”, a declarat Sorin Grindeanu.

„Ne dorim ca Moldova să se reunească cu România în interiorul Uniunii Europene”

La întrebarea dacă: „România a fost în pericol la alegerile din 2024”, Grindeanu a răspuns:

„Evident. La alegerile din iarnă, România a fost în pericol. Așa cum sunt și în Republica Moldova. Da, Moldova se află într-un pericol. Nu putem interveni și nici n-ar fi corect dar o să ne spunem părerea, ne dorim ca Moldova să se reunească cu România în interiorul Uniunii Europene”.