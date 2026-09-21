Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, după ședința Biroului Permanent Național al partidului, că premierul demis Ilie Bolojan l-a contactat și i-a propus o întâlnire în această săptămână. Liderul social-democraților a precizat că nu știe, deocamdată, care este motivul pentru care Bolojan își dorește această întrevedere.
Întrebat în timpul conferinței de presă, dacă a avut vreo discuție cu Siegfried Mureșan din momentul în care acesta a fost desemnat în funcția de premier de către președintele Nicușor Dan, Grindeanu a spus că acest lucru nu s-a întâmplat. În schimb, liderul social-democraților a spus că a fost căutat de Ilie Bolojan.
„(n.r. daca l a sunat S. Mureșan) În mod normal trebuia să mă caute domnia sa. Cred. Dacă ar fi vrut voturile de la noi. Nu s-a întâmplat. M-a sunat și m-a căutat Ilie Bolojan”, a spus Sorin Grindeanu.
Grindeanu a mai fost întrebat dacă Ilie Bolojan l-a rugat să voteze pentru Guvernul Mureșan. Liderul PSD a spus că acesta l-a întrebat doar dacă se pot întâlni în cursul săptămânii. De asemenea, social-democratul a precizat că nu a stabilit, momentan, când va avea loc întâlnirea și a subliniat că nu știe ce își dorește Bolojan de la el.
Reporter: Ce v-a transmis? Dacă votați Guvernul Siegfried Mureșan?
Sorin Grindeanu: Dacă săptămâna asta ne putem întâlni.
Reporter: Când vă veți întâlni cu Ilie Bolojan?
Sorin Grindeanu: „N-am stabilit. Mă așteptam să fiu sunat (n.r. de Mureșan), eu am anunțat de joi seara că noi azi o să avem o ședință. Măcar din politețe, dacă vrei voturile PSD, puteai să-mi trimiți un mesaj. (n.r. de ce ar vrea Bolojan să se întâlneasca) Nici nu știu de ce vrea să ne întâlnim”.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații ar putea purta discuții cu premierul desemnat Siegfried Mureșan doar dacă acesta ia în calcul includerea în programul de guvernare a celor 10 propuneri formulate de PSD la Sinaia.
Grindeanu a subliniat că PSD a decis anterior retragerea de la guvernare, după ce aproximativ 90% dintre cei 5.000 de membri care au participat la consultarea internă au votat pentru schimbarea direcției partidului.
Liderul PSD a precizat că social-democrații sunt dispuși să discute cu Mureșan dacă acesta va lua în calcul propunerile partidului.
„Dacă dorește să avem discuții, să ne spună cum poate prinde în programul de guvernare cele 10 recomandări pe care noi le-am făcut, decalogul de la Sinaia. Nu am auzit nimic ca domnul Mureșan să spună despre aceste lucruri, de când a fost nominalizat, că va lua măcar în calcul propunerile PSD”, a continuat liderul social-democrat.