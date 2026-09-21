Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, după ședința Biroului Permanent Național al partidului, că premierul demis Ilie Bolojan l-a contactat și i-a propus o întâlnire în această săptămână. Liderul social-democraților a precizat că nu știe, deocamdată, care este motivul pentru care Bolojan își dorește această întrevedere.

Întrebat în timpul conferinței de presă, dacă a avut vreo discuție cu Siegfried Mureșan din momentul în care acesta a fost desemnat în funcția de premier de către președintele Nicușor Dan, Grindeanu a spus că acest lucru nu s-a întâmplat. În schimb, liderul social-democraților a spus că a fost căutat de Ilie Bolojan.

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„(n.r. daca l a sunat S. Mureșan) În mod normal trebuia să mă caute domnia sa. Cred. Dacă ar fi vrut voturile de la noi. Nu s-a întâmplat. M-a sunat și m-a căutat Ilie Bolojan”, a spus Sorin Grindeanu.

Grindeanu a mai fost întrebat dacă Ilie Bolojan l-a rugat să voteze pentru Guvernul Mureșan. Liderul PSD a spus că acesta l-a întrebat doar dacă se pot întâlni în cursul săptămânii. De asemenea, social-democratul a precizat că nu a stabilit, momentan, când va avea loc întâlnirea și a subliniat că nu știe ce își dorește Bolojan de la el.

Reporter: Ce v-a transmis? Dacă votați Guvernul Siegfried Mureșan? Sorin Grindeanu: Dacă săptămâna asta ne putem întâlni. Reporter: Când vă veți întâlni cu Ilie Bolojan? Sorin Grindeanu: „N-am stabilit. Mă așteptam să fiu sunat (n.r. de Mureșan), eu am anunțat de joi seara că noi azi o să avem o ședință. Măcar din politețe, dacă vrei voturile PSD, puteai să-mi trimiți un mesaj. (n.r. de ce ar vrea Bolojan să se întâlneasca) Nici nu știu de ce vrea să ne întâlnim”.

Grindeanu a explicat în ce condiții ar putea PSD să negocieze cu Siegfried Mureșan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații ar putea purta discuții cu premierul desemnat Siegfried Mureșan doar dacă acesta ia în calcul includerea în programul de guvernare a celor 10 propuneri formulate de PSD la Sinaia.

Grindeanu a subliniat că PSD a decis anterior retragerea de la guvernare, după ce aproximativ 90% dintre cei 5.000 de membri care au participat la consultarea internă au votat pentru schimbarea direcției partidului.