Grindeanu îi transmite un avertisment de ultim moment lui Bolojan: Dacă refuză dialogul, va suferi consecințele politice ale propriilor decizii

După deciziile de ieri ale CCR și scandalul de astăzi din coaliție, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi transmite în această seară un avertisment destul de dur premierului Ilie Bolojan: „ Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu și va eșua și a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecințele politice ale propriilor decizii „

Iată mesajul de ultimă oră transmis de președintele interimar PSD:

„Reformele din justiție sunt necesare, trebuie făcute rapid, în deplină transparență și în urma unui dialog real, cu respect față de instituțiile statului.

Toți actorii politici trebuie să colaboreze și am cerut acest lucru în numele PSD. Din păcate, unii mânați mai mult de orgoliu și mai puțin de rațiune, vor să facă aceiași pași care, în trecut, au dus la eșec — riscând de această dată un deznodământ și mai grav: respingerea pe fond.

Pot înțelege dorința lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiției. Dar e dator să înțeleagă că nu o mai poate face de unul singur. Este obligatoriu un dialog real cu toți actorii relevanți în domeniu.