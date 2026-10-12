Grindeanu, replică pentru Bolojan: „Renunțați să mai trăiți în trecut! Experimentul social din ultimii 2 ani trebuie să înceteze!”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îi dă replica premierului demis și liderului PNL, Ilie Bolojan, care a reiterat că liberalii nu vor mai guverna împreună cu social democrații. Grindeanu îi cere lui Bolojan să-și asume responsabilitatea și precizează că experimentul social din ultimii doi ani trebuie să înceteze.

Grindeanu, mesaj dur pentru Ilie Bolojan

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Domnule Bolojan, renunțați să mai trăiți în trecut! Concentrați-vă pe prezent și mai ales pe viitor! Vă reamintesc. Guvernarea dumneavoastră și-a dovedit limitele deoarece s-a axat doar pe cultivarea sărăciei: taxe și impozite mărite, prețuri din ce în ce mai mari și venituri scăzute”, a transmis Sorin Grindeanu pe Facebook.

Acesta susține că ceea ce PSD propune „este schimbarea viziunii: o relansare economică reală, creșterea puterii de cumpărare a românilor și reluarea investițiilor!”

„Asta vă cerem, să participați – în sfârșit! – la construcția unui guvern responsabil. Aveți șansa să corectați problemele pe care tot dumneavoastră le-ați creat! Nu puteți să vorbiți despre responsabilitate atunci când alegeți să fiți spectator. Românii nu merită să plătească în continuare prețul unui blocaj politic. Românii s-au sacrificat destul! Acum au dreptul să nu mai poarte pe umeri greutatea unor politici absurde, cum au și dreptul să se bucure de un nivel de trai predictibil. Nu trebuie să se mai teamă că nu își vor putea plăti facturile, că le vor scădea veniturile sau că vor fi concediați”, a precizat liderul social-democrat.

El consideră că „experimentul social din ultimii 2 ani trebuie să înceteze”.

„PSD este pregătit să participe la un nou Guvern, pe baza unui program care răspunde acestor cerințe ale societății. Program care poate fi pus în aplicare doar cu sprijinul unei majorități stabile. Aici nu este vorba despre PSD, domnule Bolojan! Am ajuns în punctul în care orice zi pierdută agravează situația tuturor! Trebuie să vă asumați să fiți parte a soluției, nu în afara ei!”, a mai spus Grindeanu.