Prima pagină » Actualitate » Grindeanu, replică pentru Bolojan: „Renunțați să mai trăiți în trecut! Experimentul social din ultimii 2 ani trebuie să înceteze!”

Grindeanu, replică pentru Bolojan: „Renunțați să mai trăiți în trecut! Experimentul social din ultimii 2 ani trebuie să înceteze!”

Olga Borșcevschi
Grindeanu, replică pentru Bolojan: „Renunțați să mai trăiți în trecut! Experimentul social din ultimii 2 ani trebuie să înceteze!”
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îi dă replica premierului demis și liderului PNL, Ilie Bolojan, care a reiterat că liberalii nu vor mai guverna împreună cu social democrații. Grindeanu îi cere lui Bolojan să-și asume responsabilitatea și precizează că experimentul social din ultimii doi ani trebuie să înceteze.

Grindeanu, mesaj dur pentru Ilie Bolojan

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Domnule Bolojan, renunțați să mai trăiți în trecut! Concentrați-vă pe prezent și mai ales pe viitor! Vă reamintesc. Guvernarea dumneavoastră și-a dovedit limitele deoarece s-a axat doar pe cultivarea sărăciei: taxe și impozite mărite, prețuri din ce în ce mai mari și venituri scăzute”, a transmis Sorin Grindeanu pe Facebook.

Acesta susține că ceea ce PSD propune „este schimbarea viziunii: o relansare economică reală, creșterea puterii de cumpărare a românilor și reluarea investițiilor!”

„Asta vă cerem, să participați – în sfârșit! – la construcția unui guvern responsabil. Aveți șansa să corectați problemele pe care tot dumneavoastră le-ați creat! Nu puteți să vorbiți despre responsabilitate atunci când alegeți să fiți spectator. Românii nu merită să plătească în continuare prețul unui blocaj politic. Românii s-au sacrificat destul! Acum au dreptul să nu mai poarte pe umeri greutatea unor politici absurde, cum au și dreptul să se bucure de un nivel de trai predictibil. Nu trebuie să se mai teamă că nu își vor putea plăti facturile, că le vor scădea veniturile sau că vor fi concediați”, a precizat liderul social-democrat.

Grindeanu

Grindeanu

El consideră că „experimentul social din ultimii 2 ani trebuie să înceteze”.

„PSD este pregătit să participe la un nou Guvern, pe baza unui program care răspunde acestor cerințe ale societății. Program care poate fi pus în aplicare doar cu sprijinul unei majorități stabile. Aici nu este vorba despre PSD, domnule Bolojan! Am ajuns în punctul în care orice zi pierdută agravează situația tuturor! Trebuie să vă asumați să fiți parte a soluției, nu în afara ei!”, a mai spus Grindeanu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Luca Niculescu, despre acuzațiile că ar fi „omul francezilor”. Ce spune despre votul de învestitură și ce lucruri nu va face ca premier
22:41
Luca Niculescu, despre acuzațiile că ar fi „omul francezilor”. Ce spune despre votul de învestitură și ce lucruri nu va face ca premier
EMISIUNI Alina Gorghiu: „PNL ar trebui să se ferească ca dracu de tămâie de anticipate. Nu stăm bine în sondaje”
22:12
Alina Gorghiu: „PNL ar trebui să se ferească ca dracu de tămâie de anticipate. Nu stăm bine în sondaje”
VIDEO Luca Niculescu a salvat de la moarte o jurnalistă, la Mineriadă, în 1999. Ce i-a transmis fosta colegă de breaslă și ce întrebare i-a adresat jurnalista, la 27 de ani de la incident
21:57
Luca Niculescu a salvat de la moarte o jurnalistă, la Mineriadă, în 1999. Ce i-a transmis fosta colegă de breaslă și ce întrebare i-a adresat jurnalista, la 27 de ani de la incident
SĂNĂTATE 7 fructe și legume de toamnă recomandate de dieteticieni. Ce să mănânci în acest sezon și ce beneficii oferă
21:43
7 fructe și legume de toamnă recomandate de dieteticieni. Ce să mănânci în acest sezon și ce beneficii oferă
DECIZIE Inițiativa privind păstrarea dreptului de veto al României în UE a trecut de Senat. Senatorii AUR cer tragerea la răspundere a Oanei Țoiu
21:40
Inițiativa privind păstrarea dreptului de veto al României în UE a trecut de Senat. Senatorii AUR cer tragerea la răspundere a Oanei Țoiu
EMISIUNI Alina Gorghiu cere ca PNL sa ramana la guvernare cu ministri si propuneri de program
21:29
Alina Gorghiu cere ca PNL sa ramana la guvernare cu ministri si propuneri de program
Mediafax
Peste 30.000 de dolari pentru susținerea lui Călin Georgescu pe TikTok. „Am ținut în șah Guvernul, SRI și SIE”
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Adevarul
Tragedie în Portugalia. Trei români, găsiți morți într-un rezervor de apă din Loulé. Aveau 21, 24 și 40 de ani
Mediafax
Ai locui într-o casă de lux făcută din trei containere navale? Proiectul inedit are terasă pe acoperiș, saună și piscină
Click
Stațiunea din România recomandată turiștilor care vor schi la prețuri mai mici decât în Alpi
Digi24
„Nu fac nimic la întâmplare”. Povestea cazului bogpr, cel care a plătit un milion de dolari pentru campania lui Călin Georgescu
Cancan.ro
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Ce se întâmplă doctore
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
Descopera.ro
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Un obicei simplu și surprinzător ar putea să îmbunătățească relațiile de cuplu
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 13 octombrie, de la ora 19:00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 13 octombrie, de la ora 19:00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
FLASH NEWS A 14-a zi de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează: „Călin Georgescu, persecutat politic”
20:59
A 14-a zi de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează: „Călin Georgescu, persecutat politic”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta, detalii din culisele negocierilor cu Luca Niculescu. De ce va vota Guvernul grupul parlamentar al lui Ponta
20:57
Victor Ponta, detalii din culisele negocierilor cu Luca Niculescu. De ce va vota Guvernul grupul parlamentar al lui Ponta
REACȚIE Bolojan denunță presiunile din partea PSD pentru a pleca din funcție și spune că PNL nu va guverna din nou alături de social-democrați
20:41
Bolojan denunță presiunile din partea PSD pentru a pleca din funcție și spune că PNL nu va guverna din nou alături de social-democrați
EXCLUSIV Stenograme incendiare din ședința PSD de azi. Grindeanu spune că Bolojan vrea să plece în viteză ca să acopere dezastrul lăsat în urmă. Olguța Vasilescu îl atacă pe premierul demis și spune că a luat bani de la primari ca să îi dea lui Ciucu la Capitală
20:36
Stenograme incendiare din ședința PSD de azi. Grindeanu spune că Bolojan vrea să plece în viteză ca să acopere dezastrul lăsat în urmă. Olguța Vasilescu îl atacă pe premierul demis și spune că a luat bani de la primari ca să îi dea lui Ciucu la Capitală
FLASH NEWS Cancelarul Germaniei critică înțelegerea dintre Trump și Putin privind aprovizionarea cu motorină: Germania și Europa nu vor urma exemplul
20:23
Cancelarul Germaniei critică înțelegerea dintre Trump și Putin privind aprovizionarea cu motorină: Germania și Europa nu vor urma exemplul

Cele mai noi

Trimite acest link pe