Grup Servicii Petroliere (GSP) este unul dintre marii datornici la stat, conform datelor fiscale. Restanțe fiscale de peste 100 de milioane de euro

Grup Servicii Petroliere (GSP), holding înființat de omul de afaceri Gabriel Comănescu, la începutul anilor 2000, ar figura ca fiind unul dintre marii datornici la stat. Conform datelor fiscale, sunt indicate restanțe de peste 100 de milioane de euro. Însă, suma totală anterior menționată nu ar apărea pe platforma ANAF, ci ar figura cu doar 5,4 milioane de euro, scrie Evenimentul Zilei.

Datoriile avute la stat nu ar mai fi aceleași, în cazul holdingului. La ANAF, ar figura cu datorii de circa 5,4 milioane de euro, deși „restanța” trecea de 100 de milioane de euro, arată sursa citată. Pentru principalele 4 companii din grup, datoriile fiscale depășeau suma de 100 de milioane de euro. La începutul lui 2023, GSP Offshore figura cu o datorie fiscală de 386 de milioane lei. Apoi, compania era urmată de societatea Grup Servicii Petroliere SRL, acumulând o datorie de 139 de milioane de lei, în vara lui 2024.

Altfel, Grup Servicii Petroliere Logistic figura, în 2023, cu o datorie fiscală de circa 21 de milioane de lei. Anul trecut, în toamnă, o datorie de 17 milioane de lei avea Grup Servicii Petroliere Shipyard.

Totuși, la momentul actual, pe site-ul ANAF, la secțiunea dedicată restanțelor, figurează doar Grup Servicii Petroliere SRL, cu două firme. Prima companie (Grup Servicii Petroliere Catering SRL) figurează cu o datorie de 24 de milioane de lei, iar cea de-a doua firmă (Grup Servicii Petroliere Engineering) figurează cu o datorie fiscală de circa 3,4 milioane de lei. Cumulat, ar fi vorba despre o datorie de circa 5,4 milioane de euro, notează EVZ.

Precizări ale ANAF

Au fost solicitate date oficiale de la ANAF în acest sens.

Într-un răspuns către EVZ, reprezentanții ANAF fac trimitere către lista debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante. Acolo, figurează doar 2 firme ale holdingului, cu datorii fiscale. Reprezentanții au mai efectuată precizări referitoare la situații care „nu sunt considerate obligații fiscale restante”. O precizare arată că „obligațiile fiscale restante pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri de plată, potrivit legii”. Totuși, ANAF nu a spus clar dacă există un acord de eșalonare a plăților sau dacă acesta este în derulare. A doua precizare este legată de „obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată condițiile Legii contenciosului administrativ”.

Reprezentanții ANAF nu menționează clar ce s-ar fi întâmplat cu datoriile. Alte date sunt oferite de Ministerul Finanțelor, fiind disponibile pe site-ul oficial.

O firmă ceruse intrarea în insolvență

Este important de menționat că, pe 8 iulie anul acesta, Tribunalul Constanța a început procedura de insolvență pentru compania GSP Offshore SRL. Așadar, la data de 30 iunie, când celelalte firme din Grupul Servicii Petroliere apăreau pe site-ul ANAF, această companie nu se afla încă în reorganizare judiciară. În plus, firma Grup Servicii Petroliere Catering, care apare pe listă, a cerut oficial intrarea în insolvență abia pe 12 august, tot la Tribunalul Constanța.

Sursa citată mai menționează faptul că GSP Offshore este o prezență constantă la Tribunalul Constanța

