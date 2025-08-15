Prima pagină » Actualitate » Grup Servicii Petroliere (GSP) este unul dintre marii datornici la stat, conform datelor fiscale. Restanțe fiscale de peste 100 de milioane de euro

Grup Servicii Petroliere (GSP) este unul dintre marii datornici la stat, conform datelor fiscale. Restanțe fiscale de peste 100 de milioane de euro

15 aug. 2025, 14:54, Actualitate
Grup Servicii Petroliere (GSP) este unul dintre marii datornici la stat, conform datelor fiscale. Restanțe fiscale de peste 100 de milioane de euro

Grup Servicii Petroliere (GSP), holding înființat de omul de afaceri Gabriel Comănescu, la începutul anilor 2000, este unul dintre marii datornici la stat, conform datelor fiscale. Datele indică restanțe fiscale de peste 100 de milioane de euro, însă suma totală nu ar apărea pe platforma ANAF, arată EVZ.

Grup Servicii Petroliere (GSP), holding înființat de omul de afaceri Gabriel Comănescu, la începutul anilor 2000, ar figura ca fiind unul dintre marii datornici la stat. Conform datelor fiscale, sunt indicate restanțe de peste 100 de milioane de euro. Însă, suma totală anterior menționată nu ar apărea pe platforma ANAF, ci ar figura cu doar 5,4 milioane de euro, scrie Evenimentul Zilei.

Datele fiscale arată că Grup Servicii Petroliere (GSP) este unul dintre marii datornici la stat

Datoriile avute la stat nu ar mai fi aceleași, în cazul holdingului. La ANAF, ar figura cu datorii de circa 5,4 milioane de euro, deși „restanța” trecea de 100 de milioane de euro, arată sursa citată. Pentru principalele 4 companii din grup, datoriile fiscale depășeau suma de 100 de milioane de euro. La începutul lui 2023, GSP Offshore figura cu o datorie fiscală de 386 de milioane lei. Apoi, compania era urmată de societatea Grup Servicii Petroliere SRL, acumulând o datorie de 139 de milioane de lei, în vara lui 2024.

Altfel, Grup Servicii Petroliere Logistic figura, în 2023, cu o datorie fiscală de circa 21 de milioane de lei. Anul trecut, în toamnă, o datorie de 17 milioane de lei avea Grup Servicii Petroliere Shipyard.

Totuși, la momentul actual, pe site-ul ANAF, la secțiunea dedicată restanțelor, figurează doar Grup Servicii Petroliere SRL, cu două firme. Prima companie (Grup Servicii Petroliere Catering SRL) figurează cu o datorie de 24 de milioane de lei, iar cea de-a doua firmă (Grup Servicii Petroliere Engineering) figurează cu o datorie fiscală de circa 3,4 milioane de lei. Cumulat, ar fi vorba despre o datorie de circa 5,4 milioane de euro, notează EVZ.

Precizări ale ANAF

Au fost solicitate date oficiale de la ANAF în acest sens.

Într-un răspuns către EVZ, reprezentanții ANAF fac trimitere către lista debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante. Acolo, figurează doar 2 firme ale holdingului, cu datorii fiscale. Reprezentanții au mai efectuată precizări referitoare la situații care „nu sunt considerate obligații fiscale restante”. O precizare arată că „obligațiile fiscale restante pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri de plată, potrivit legii”. Totuși, ANAF nu a spus clar dacă există un acord de eșalonare a plăților sau dacă acesta este în derulare. A doua precizare este legată de „obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată condițiile Legii contenciosului administrativ”.

Reprezentanții ANAF nu menționează clar ce s-ar fi întâmplat cu datoriile.  Alte date sunt oferite de Ministerul Finanțelor, fiind disponibile pe site-ul oficial.

O firmă ceruse intrarea în insolvență

Este important de menționat că, pe 8 iulie anul acesta, Tribunalul Constanța a început procedura de insolvență pentru compania GSP Offshore SRL. Așadar, la data de 30 iunie, când celelalte firme din Grupul Servicii Petroliere apăreau pe site-ul ANAF, această companie nu se afla încă în reorganizare judiciară. În plus, firma Grup Servicii Petroliere Catering, care apare pe listă, a cerut oficial intrarea în insolvență abia pe 12 august, tot la Tribunalul Constanța.

Sursa citată mai menționează faptul că GSP Offshore este o prezență constantă la Tribunalul Constanța

Autorul recomandă:

Ministerul Justiției propune modificări ale legii Insolvenței, incluse în pachetul 2 de măsuri fiscale

Iohannis, notificat de ANAF că are de plată o DATORIE de aproape 1 milion de euro

Listele rușinii! Guvernul Bolojan va publica DATORIILE cetățenilor. „Nu va mai fi secret fiscal”

Sursă foto: Shutterstock (caracter ilustrativ)

Citește și

ACTUALITATE Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi la academia sa de fotbal: „Am primit cu bucurie vizita”
18:17
Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi la academia sa de fotbal: „Am primit cu bucurie vizita”
ACTUALITATE Drumul spectaculos din vestul României care e la mare căutare de turiști: colțul de rai e supranumit „perla județului Timiș”
18:15
Drumul spectaculos din vestul României care e la mare căutare de turiști: colțul de rai e supranumit „perla județului Timiș”
POLITICĂ Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, dar taxezi suplimentar săracii de care nu-ți pasă”
18:09
Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, dar taxezi suplimentar săracii de care nu-ți pasă”
ULTIMA ORĂ Augustin Zegrean, NEIERTĂTOR cu proiectul privind modificarea pensiilor magistraților: „Tulburare formidabilă în sistemul de justiție”
18:08
Augustin Zegrean, NEIERTĂTOR cu proiectul privind modificarea pensiilor magistraților: „Tulburare formidabilă în sistemul de justiție”
VIDEO Incendiu de vegetație în localitatea Clinceni. A fost emis un mesaj RO-Alert
18:00
Incendiu de vegetație în localitatea Clinceni. A fost emis un mesaj RO-Alert
POLITICĂ Nicușor Dan, la mănăstirea unde Fundația LEGIONARĂ Ogoranu ține întâlniri anuale. Președintele s-a opus legii anti-extremism
17:29
Nicușor Dan, la mănăstirea unde Fundația LEGIONARĂ Ogoranu ține întâlniri anuale. Președintele s-a opus legii anti-extremism
Mediafax
Mesajul lui Zelenski înainte de summitul Trump-Putin: 'A venit timpul să punem capăt războiului'
Digi24
Unde s-a oprit Putin înainte de a merge în Alaska. Orașul a fost fondat de către prizonierii trimiși în Gulag
Cancan.ro
BREAKING | Doliu în lumea artistică. Cântăreața a murit răpusă de o boală nemiloasă
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Mediafax
Tânăr băut, prins de poliţişti cu peste 120 km/h pe o stradă din Bacău
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Antena 3
Nimeni n-a auzit de a doua cea mai bogată femeie din lume, care are o avere de peste 80 de miliarde de euro
Digi24
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
Cancan.ro
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei? Motivul ireal pentru care tocmai Comandatul Suprem nu e prezent
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Comoara ascunsă din inima Banatului. Turiştii o descoperă întâmplător, după mari aventuri
StirileKanalD
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
KanalD
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO – Frustrarea unui proprietar de Toyota. Și-a dus furia pe TikTok
Descopera.ro
Ceva cu o formă CIUDATĂ a fost găsit în Cosmos
Capital.ro
Fiul secret al lui Vladimir Putin. Cum arată cel de-al doilea fiu al liderului de la Kremlin (FOTO)
Evz.ro
Detaliile secrete ale înțelegerii dintre Radu Budeanu și G4Media
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța, de Ziua Marinei! Care este motivul și unde s-a aflat președintele României, în acest timp?
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Cele 7 valori morale valabile în toate culturile de pe Pământ
VIDEO Trump confirmă că va discuta cu Putin despre schimburi TERITORIALE /„Dar voi lăsa Ucraina să ia această decizie”
18:27
Trump confirmă că va discuta cu Putin despre schimburi TERITORIALE /„Dar voi lăsa Ucraina să ia această decizie”
EXTERNE Mesajul șocant al lui Cristian Tudor Popescu înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin/ „Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns”
18:11
Mesajul șocant al lui Cristian Tudor Popescu înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin/ „Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns”
VIDEO În drum spre summitul din Alaska, Vladimir Putin s-a oprit în Magadan pentru a vizita o FABRICĂ de ulei de pește
17:43
În drum spre summitul din Alaska, Vladimir Putin s-a oprit în Magadan pentru a vizita o FABRICĂ de ulei de pește
EXTERNE Zelenski, încrezător în șansele lui Trump de a pune capăt războiului din UCRAINA: „Ne bazăm pe America”
17:35
Zelenski, încrezător în șansele lui Trump de a pune capăt războiului din UCRAINA: „Ne bazăm pe America”
EXTERNE Rivala Hillary Clinton l-ar nominaliza pe Trump la Premierul Nobel pentru Pace / „Dacă ar putea pune capăt acestui război teribil”
17:16
Rivala Hillary Clinton l-ar nominaliza pe Trump la Premierul Nobel pentru Pace / „Dacă ar putea pune capăt acestui război teribil”
ACTUALITATE Ce se mai știe de bărbatul care a câștigat peste 1 milion de euro la loto, anul trecut. Ce a făcut, de fapt, cu banii
17:08
Ce se mai știe de bărbatul care a câștigat peste 1 milion de euro la loto, anul trecut. Ce a făcut, de fapt, cu banii