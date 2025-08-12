Listele rușinii! Guvernul Bolojan va publica DATORIILE cetățenilor. „Nu va mai fi secret fiscal”

Guvernul Bolojan pregătește o măsură fără precedent. „Listele rușinii” vor apărea în curând, potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, care transmite că publicarea listelor cu datornici este ceva benefic și eficient. În opinia sa, nu-i exclus ca o parte dintre contribuabili să își plătească restanțele la stat de rușine.

Astfel, Attila speră că această măsură va fi pusă în aplicare cât de curând.

Cseke Attila dezvăluie cine a venit cu propunerea

Ministrul UDMR este convins că o astfel de măsură, de publicare a unor liste cu contribuabilii care nu își achită taxele și impozitele către stat, „ar fi eficientă și sper că se va pune în aplicare. Am avut cinci dezbateri foarte bune cu primăriile și președinții de consilii județene”.

Din câte se pare, propunerea venit de la Asociația Comunelor din România, „care ne-a semnalat că astăzi este considerat secret fiscal natura și valoarea debitului datorat de o persoană fizică. Drept urmare, nu poate fi pus pe site-ul unei primării sau pe site-ul ANAF-ului”.

Potrivit ministrului Cseke Attila, propunerea Guvernului este de eliminare a termenului „secret fiscal” pentru debitele unui contribuabil.

„Am identificat textul legal și propunem ca acest lucru să nu mai fie secret fiscal. Din câte am văzut noi, nu întotdeauna a fost așa. Am avut perioade în care această informație legat de faptul că Popescu Ion este datornic pe impozitul pe clădiri cu 1.000 de lei pentru Primăria sectorului 2 era publică și se afișa.

La un moment dat, această informație a fost clasificată ca și secret fiscal pe legislație. Noi dorim să arătăm transparență și eu sunt convins că dacă acest lucru se va face, va avea și eficiență”, a declarat ministrul Dezvoltării.

„Nu spun că toți vor plăti din această listă a rușinii. Și nici nu vreau să fac alte tipuri de afirmații, dar cred că unii vor plăti”, a tras concluzia Cseke Attila.

