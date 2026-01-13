Prima pagină » Actualitate » Grupul PACE depune o nouă moţiune simplă. Aceasta îl vizează pe Radu Miruţă: „Ministrul progresist compromite credibilitatea politicii de apărare”

Moţiunea Grupului Pace are ca subiect „gestionarea politicii de securitate și apărare națională în contextul declarațiilor privind potențiala desfășurare de trupe românești în Groenlanda”. 

„Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de rigoare strategică”, scriu cei de la Grupul Pace în titlul moţiunii simple pe care o vor depune în Parlament.

Acuzele pe care i le aduc senatorii sunt acelea că „ministrul Apărării a acționat cu o neglijență politică incompatibilă cu funcția deținută. O astfel de conduită contravine principiilor constituționale privind controlul civil asupra armatei și rolul Parlamentului în autorizarea misiunilor externe.”

„Ministerul Apărării, domnul Radu Miruță a emis declarații publice privind posibile misiuni în Groenlanda, o zonă fără legătură directă cu obligațiile de apărare colectivă ale României, fără a furniza un cadru strategic, legal și de interoperabilitate cu NATO și UE, așa cum cer standardele diplomatice.

Declarațiile publice ale ministrului Radu Miruță sugerează posibilitatea ca România să ia în considerare participarea la detașări de trupe în Groenlanda, iar decizia ar urma a fi luată în CSAT și ulterior supusă votului Parlamentului”, se arată ]n textul moţiunii.

Fotografia creată de PACE şi care va fi afişată la Senat, în ziua în care va fi votată moţiunea

„În lipsa oricărei clarificări privind cadrul juridic al unei asemenea eventuale misiuni, natura angajamentului României, existența unui mandat NATO sau ONU, precum și impactul asupra capacităților operative ale Armatei Române”, „prezenta moțiune simplă este determinată de necesitatea protejării interesului național al României în domeniul apărării și securității, într-un context geopolitic extrem de volatil, în care responsabilitatea decizională și rigoarea strategică sunt esențiale pentru stabilitatea statului”, mai transmite PACE.

