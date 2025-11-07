Prima pagină » Actualitate » Gunoiul unora, comoara altora. Un sac de 20 de litri se vinde cu 16 lei

Gunoiul unora, comoara altora. Un sac de 20 de litri se vinde cu 16 lei

07 nov. 2025, 22:43, Actualitate
Gunoiul unora, comoara altora. Un sac de 20 de litri se vinde cu 16 lei
sursa foto: captura video Observator News

Iată cum se transformă frunzele uscate într-o afacere profitabilă. Un sac de 20 de litri costă 16 lei. Astfel, la Iași, se fac bani din frunze uscate.

Deșeurile vegetale sunt adunate adunate şi transformate în compost de cei de la Serviciile Publice, iar apoi sunt vândute sau refolosite pentru spaţiile verzi în primăvară.

De altfel, în fiecare toamnă, în parcul Copou din Iaşi se aşterne un covor din frunze multicolore. În afară de imaginea spectaculoasă, e şi o comoară ecologică pentru oraş.

Pe zona asta sunt 10 oameni, cu turbo suflante. Le adunăm şi mecanic şi manual, cu grebla, apoi le încărcăm în camion”, spune o angajată de la Servicii Publice Iași, potrivit Observator News.

sursa foto: captura video Observator News

sursa foto: captura video Observator News

Frunzele strânse din tot oraşul ajung la staţia de compost din oraş. Aici, deşeurile vegetale sunt transformate în îngrăşământ.

Putem vorbi undeva la peste 150 de metri cubi de frunze. Batalul nostru are o capacitate de 400 de metri cubi. Producem această cantitate de compost, îl sortăm, durează undeva la 2 luni, şi jumătate şi îl folosim„, spune și Laurențiu Ivan, director Servicii Publice Iași, potrivit sursei citate.

O parte din acest compost este folosit pentru spaţiile verzi din oraş, la primăvară, în timp ce restul este vândut. Ca și preț, un sac de 20 de litri costă 16 lei, iar de 50 de litri 31 de lei.

Dacă acest covor de frunze ar fi lăsat pe spaţiul verde, s-ar strica până la primăvară în totalitate. Dar staţia de compost din frunze uscate din Iaşi funcţionează de 3 ani, iar investiţia a costat 400 de mii de lei.

