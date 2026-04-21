Guvernul a împrumutat în primele 3 luni ale lui 2026 mai puțini bani față de aceeași perioadă anului trecut. Creșterea dobânzilor a fost temperată

Guvernul României a înregistrat un împrumut mai mic în primele trei luni ale anului acesta, 85,4 miliarde de lei, față de primele trei luni ale lui 2025, când împrumutul a fost de 93 de miliarde de lei. După escaladarea războiului din Orientul Mijlociu, Ministerul Finanțelor a încercat să tempereze cât mai mult creșterea dobânzilor pe piața internă, relatează Profit.ro.  

Ministerul Finanțelor are în plan ca anul acesta ca împrumutul să fie similar cu cel de anul trecut, circa 265 de miliarde de lei, însă cu o reducere a rezervei de valută de care dispune cu circa 2 miliarde de euro (10 miliarde de lei). 

Din suma împrumutată până acum, 85 de miliarde de lei, 34 de miliarde de lei sunt bani împrumutați de pe extern, iar 51,5 miliarde de lei de pe piața internă. 

Până la final de martie, plasamentele private și împrumuturile externe luate de către Ministerul Finanțelor se ridicau la echivalentul a 1,33 miliarde euro de pe extern și la 400 de milioane de euro plus 3 miliarde de lei de pe intern. 

Rezerva de stat ne ajută să realizăm un împrumut cât mai mic 

Pentru anul acesta necesarul brut de finanțare este de aproape 278,5 miliarde de lei și este determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, dar și de cel al datoriei de refinanțat în 2026. 

Se estimează că volumul de împrumuturi pentru 2026 va fi estimat la 265 miliarde de lei, similar cu 2025, cu mențiunea că există și o reducere a rezervei în valută la dispoziția Trezoreriei de circa 2 miliarde de euro.  

