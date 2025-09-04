Guvernul a adoptat, joi, metodologia pentru acordarea burselor școlare, sumele urmând să varieze în funcție de categoria beneficiarilor. Potrivit deciziei, cea mai mare bursă va fi destinată mamelor minore – o categorie aflată în situații vulnerabile – pentru care autoritățile anunță că își propun să ofere un sprijin suplimentar.

Măsura actualului Cabinet Bolojan vine pe fondul unor statistici alarmante, care atestă că România ocupă primul loc la nivelul Uniunii Europene ca număr de mame minore.

Burse școlare. Sumele variază între 300 – 700 lei

Guvernul a aprobat metodologia pentru acordarea burselor școlare, cu sume care variază între 300 și 700 de lei, în funcție de categoria beneficiarilor. Anunțul a fost făcut, joi, de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, citată de Mediafax. Fosta jurnalistă a explicat motivația acestei decizii, care are în prim-plan obiectivul Executivului de a sprijini integrarea educațională a tinerelor mame.

Concret, grila prevede sume de 450 de lei pentru bursele de merit, 300 de lei pentru cele sociale și tehnologice, cea mai mare sumă, de 700 de lei, fiind destinată mamelor minore.

România ocupă prima poziție în Uniunea Europeană la capitolul mamelor minore, o realitate statistică care pune într-o lumină specială decizia Guvernului de a acorda cea mai mare bursă acestei categorii.

Cum răspunde Dogioiu la sugestia că Guvernul încurajează sarcinile la minore

Burse școlare. Întrebată dacă Guvernul nu lansează un mesaj greșit, încurajând indirect sarcinile la minore prin oferirea celor mai mari burse, Ioana Dogioiu a respins vehement această cheie de interpretare.

„Guvernul României încurajează mamele aflate în această situație să revină la școală. Haideți să o privim din partea cealaltă. Le încurajează să revină la școală, ceea ce este foarte important pentru viitorul lor”, a explicat purtătorul de cuvânt.

În opinia Ioanei Dogioiu, decizia reflectă sprijinirea de către Guvernul a mamelor minore pentru ca acestea să-și poată continua studiile, în condițiile în care accesul la educație este esențial pentru a le oferi o șansă reală la integrarea socială și profesională.

