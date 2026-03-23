Guvernul Bolojan face noi tăieri în Educație. Zeci de mii de angajați din școli și universități sunt afectați

Guvernul Bolojan pregătește o nouă lovitură pentru sistemul de învățământ, potrivit Edupedu. Analiza bugetului pe 2026 pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) scoate la iveală o realitate alarmantă: aproximativ 70.000 de angajați din școli și universități ar putea fi tăiați de pe lista beneficiarilor de prime, în timp ce banii promiși pentru anul 2025 par să fi fost șterși complet din calculele oficiale.

Documentele oficiale aprobate în Parlament conțin cifre contradictorii care indică o reducere drastică a numărului de beneficiari. Dacă într-o secțiune a bugetului apare cifra de 336.724 de persoane (conform legii inițiale), un alt indicator oficial din aceeași fișă de proiect scade totalul la doar 267.000 de beneficiari pentru anul 2026.

Această diferență de 70.000 de persoane corespunde, în mare măsură, personalului nedidactic. Este vorba despre angajații esențiali pentru funcționarea școlilor: îngrijitori, bucătari, paznici, șoferi, fochiști sau magazineri. Deși legea actuală le acordă o primă de carieră profesională de 500 de lei, datele bugetare sugerează că aceștia vor fi excluși, fiindcă autoritățile preferă să direcționeze fondurile europene exclusiv către profesori.

O altă veste proastă care reiese din cifre este anularea tacită a primelor pentru anul 2025. Deși fostul ministru Daniel David anunțase că aceste sume vor fi plătite în ianuarie 2026, fișa de buget pentru 2026 nu prevede nicio alocare restantă.

Fondurile de peste 403 milioane de lei sunt detsinate strict anului curent (2026), fără nicio acoperire pentru sumele care trebuiau acordate anul trecut. În ciuda acestui fapt, nici Guvernul și nici sindicatele nu au făcut un anunț oficial despre pierderea acestor bani, deși bugetul a fost deja aprobat.

Modificarea strategiei vine și ca urmare a presiunilor de la Bruxelles. Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a vorbit recent de sprijinirea a 220.000 de „profesioniști din educație”, dar a omis total personalul administrativ.

Mai mult, noile reguli vor schimba modul în care profesorii pot cheltui cei 1.500 de lei. Dacă inițial banii puteau fi folosiți pentru o gamă largă de produse, Comisia Europeană impune acum o parte semnificativă din sumă să fie direcționată obligatoriu către cursuri de formare profesională și limitează libertatea de alegere a cadrelor didactice. Un nou proiect de Ordonanță de Urgență urmează să fie pus în consultare publică în perioada următoare pentru a oficializa aceste tăieri și restricții.

