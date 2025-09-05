Prima pagină » Actualitate » Guvernul Bolojan, pus la zid de industria auto: „Actuala propunere este GREȘITĂ și incompletă, nu reflectă realitatea tehnologică”

Bianca Dogaru
05 sept. 2025, 17:22, Actualitate
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) critică noile criterii de impozitare auto și cere premierului Ilie Bolojan să reanalizeze actul normativ asumat de Guvern, pe care îl consideră „greșit și incomplet”. Potrivit APIA, noua schemă de taxare se bazează pe criterii „învechite și incomplete”, nu reflectă realitatea tehnologică și nu sprijină tranzacția către un transport mai curat.

„Considerăm că proiectul de impozitare auto, introdus prin asumarea răspunderii Guvernului, fără consultare publică şi fără dialog real cu industria sau societatea civilă, reprezintă o abordare netransparentă şi riscantă, care ridică serioase semne de întrebare privind corectitudinea şi impactul acestui act legislativ. În plus, metoda de impozitare stabilită prin această lege prezintă probleme de fond esenţiale, pe care APIA le semnalează cu fermitate”, se arată într-un comunicat al asociaţiei.

Asociația acuză că impozitul este calculat exclusiv pe baza cilindreei și a încadrării într-o normă Euro, ignorând emisiile de Co2, criteriul cel mai relevant astăzi în politicile climatice europene. În plus, noul sistem ar menține avantaje competitive pentru mașinile vechi și poluante, în timp ce un vehicul Euro 6 nou este taxat identic cu unul de zece ani.

„Schema de impozitare prezentată generează anomalii evidente. O maşină Euro 6 de un an plăteşte acelaşi impozit ca una de zece ani. Diferenţele de taxare între un vehicul Euro 6 şi unul Euro 4 sunt minore şi nu reflectă diferenţele reale de performanţă şi de impact asupra mediului. În acelaşi timp, autoturismele mai vechi de zece ani, responsabile pentru cea mai mare parte a poluării şi a consumului ridicat, sunt impozitate prea puţin pentru a descuraja menţinerea sau achiziţionarea acestora”, precizează sursa citată.

Potrivit APIA, impactul bugetar al legii va fi „limitat”, iar încurajarea pieței de mașini vechi și nefiscalizate va genera pierderi suplimentare de TVA și taxe conexe.

„Considerăm că actuala propunere este greşită şi incompletă. Ea nu reflectă realitatea tehnologică, nu este corelată cu obiectivele de reducere a emisiilor de CO₂ şi nu încurajează tranziţia către un transport mai curat şi mai eficient. Vă rugăm să reanalizaţi de urgenţă această formulă şi să integraţi într-un viitor mecanism de impozitare criterii relevante, precum emisiile de CO₂, vechimea vehiculului şi nivelul real de poluare, alături de cilindree şi norma Euro. (…). România are nevoie de un sistem de impozitare auto corect, modern şi sustenabil, care să sprijine tranziţia către un transport mai curat. APIA este pregătită să contribuie la această construcţie, împreună cu Guvernul României”, se mai arată în comunicatul citat.

Sursa foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre

