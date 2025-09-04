Prima pagină » Actualitate » Romina Ferrari, reacție EXCLUSIVĂ pentru Gândul la taxele guvernului Bolojan: „Taxa pe LUX NU este pentru România. Italia, Franța au tot dreptul”

Romina Ferrari, reacție EXCLUSIVĂ pentru Gândul la taxele guvernului Bolojan: „Taxa pe LUX NU este pentru România. Italia, Franța au tot dreptul”

Bianca Dogaru
04 sept. 2025, 19:25, Actualitate
Romina Ferrari, reacție EXCLUSIVĂ pentru Gândul la taxele guvernului Bolojan: „Taxa pe LUX NU este pentru România. Italia, Franța au tot dreptul”

Propunerea guvernului condus de premierul Ilie Bolojan privind introducerea unei „taxe de lux” a stârnit reacții aprinse în mediul de afaceri și printre investitori. Una dintre cele mai ferme poziții a venit din partea Rominei Gingașu-Ferrari, soția omului de afaceri italian Piero Ferrari, care consideră că măsura ar putea afecta echilibrul economic al României într-un moment deja fragil.

„Consider că taxa de lux nu este o măsură potrivita acum pentru România, mai ales într-un moment în care țara noastră se confruntă cu numeroși factori care pun presiune pe economie și riscă să dezechilibreze piețele de business, automotive și real estate,” a declarat Romina.

Aceasta a subliniat diferențele majore dintre România și marile economii europene care au introdus taxe similare. Ca exemplu, Romina a menționat sistemul din Italia, unde taxa de lux pentru automobile scumpe este plafonată la aproximativ 3.000 de euro și calculată după criterii clare.

„Italia, Germania și Franța au tot dreptul să aplice o astfel de taxă, pentru că sunt mari producătoare de bunuri de lux: automobile, iahturi, mobilă, fashion și tot ce ține de acest domeniu. La ei există industrie, există tradiție și există consum, deci este logic ca luxul să fie impozitat. În România, însă, nu exista fabrici producatoare de bunuri de lux,iar o asemenea măsură ar fi doar o improvizație fiscală aplicată în grabă. Dau un exemplu clar: în Italia, taxa de lux pentru automobilele scumpe ajunge până la maximum 3.000 de euro și este calculată după un tabel de criterii. La fel se întâmplă și în imobiliare, atunci când vorbim despre investiții în real estate și valoarea lor cadastrală corecta,” a mai adăugat aceasta. 

Deși susține principiul unei contribuții mai mari din partea celor înstăriți, antreprenoarea atrage atenția asupra necesității unei fiscalități echilibrate.

„Sunt absolut de acord cu taxarea oamenilor cu bani. Este firesc ca aceștia să contribuie mai mult la bugetul țării, mai ales când vedem cum, an de an, apar nume în topurile economice, dar nu vedem spitale sau aripi de spitale ridicate cu numele lor, așa cum se întâmplă în statele dezvoltate. Da, trebuie să existe taxe, dar ele trebuie să aibă sens, să fie corect calculate și să nu pună în pericol afaceri sau investiții într-o economie deja dezechilibrată,” a precizat Romina.

În final, Romina a comparat situația cu simbolul legendar al lui Robin Hood, dar a avertizat asupra riscului unor măsuri populiste:

„De aceea, cred că România are nevoie de o fiscalitate calculata, nu de măsuri pripite, menite doar să aducă niște bani rapizi la buget. Povestea lui Robin Hood, care lua de la bogați ca să dea la săraci, rămâne un simbol de justiție socială și există de secole. Sunt de acord cu acest principiu: cei bogați trebuie să contribuie mai mult. Dar contribuția lor trebuie să fie una calculată corect și cu adevărat folositoare societății,” a încheiat aceasta.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a introdus „taxa pe lux”, un impozit majorat pentru casele cu valoare de peste 500.000 de euro și mașinile de peste 75.000 de euro, de trei ori mai mare decât cel obișnuit. Măsura, menită să aducă venituri suplimentare la buget, a fost amânată inițial din cauza problemelor administrative, dar ANAF a stabilit termene clare de declarare și plată, avertizând că în caz contrar impozitul va fi aplicat din oficiu.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

UPDATE Patronul Automobile Leasing și alte 4 persoane, reținute pentru evaziune. Arest la DOMICILIU pentru cei cinci, măsura a fost deja contestată de DNA
20:50
Patronul Automobile Leasing și alte 4 persoane, reținute pentru evaziune. Arest la DOMICILIU pentru cei cinci, măsura a fost deja contestată de DNA
ANCHETĂ TRAGEDIE în județul Dâmbovița. Un tânăr de 18 ani a murit după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el
20:11
TRAGEDIE în județul Dâmbovița. Un tânăr de 18 ani a murit după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el
VIDEO Ratele românilor cu credite în lei vor CREȘTE semnificativ, de la 1 octombrie 2025, după ce IRCC a atins un record istoric. Cât vor plăti în plus
19:37
Ratele românilor cu credite în lei vor CREȘTE semnificativ, de la 1 octombrie 2025, după ce IRCC a atins un record istoric. Cât vor plăti în plus
VIDEO Motivul pentru care un preot din Mureș, care se întorcea de la o înmormântare, a fost BĂTUT pe stradă de un bărbat
19:14
Motivul pentru care un preot din Mureș, care se întorcea de la o înmormântare, a fost BĂTUT pe stradă de un bărbat
ACTUALITATE Cum se apără Oana Țoiu în SCANDALUL vizitei în China a foștilor premieri: “Poporul român este pro-european”
19:08
Cum se apără Oana Țoiu în SCANDALUL vizitei în China a foștilor premieri: “Poporul român este pro-european”
ACTUALITATE Atacuri sălbatice în serie la Zoo în Suceava. Un copil a fost mușcat de un LIGRU
18:14
Atacuri sălbatice în serie la Zoo în Suceava. Un copil a fost mușcat de un LIGRU
Mediafax
Ce notă și-ar da Nicușor Dan pentru primele 100 de zile de mandat: 'Sunt o persoană exigentă'
Digi24
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Mesaj dur de la președintele NATO, Mark Rutte, pentru Vladimir Putin
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Rezultate Loto 6 din 49 pentru joi, 4 septembrie 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. 5,25 milioane de euro, premiul cel mare la Loto 6/49
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Cum să îți mărești venitul cu până la 40% cu ajutorul inteligenței artificiale
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce se intampla in aceste momente cu bărbatul care şi-a bătut amanta şi a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Vitamina care ar putea să încetinească îmbătrânirea