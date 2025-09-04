Iulian Fota comentează reacția Oanei Țoiu la vizita foștilor premieri români în China: „MAE este de VINĂ”

Vizita foștilor premieri social-democrați Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada Victoriei din China, organizată la Beijing la invitația președintelui Xi Jinping, a stârnit controverse la București. Prezența la eveniment a președintelui rus Vladimir Putin a provocat reacții dure, inclusiv din partea ministrului de Externe, Oana Țoiu.

„România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre”, a transmis aceasta în urmă cu o zi.

Contactat în exclusivitate de Gândul pentru o reacție, Iulian Fota, secretar de stat pentru afaceri strategice și fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională, spune la rândul său că declarația Oanei Țoiu a fost neinspirată, însă nu crede că vor exista consecințe diplomatice majore, insistând că problema a fost amplificată artificial în spațiul public.

„Părerea mea e că nu trebuia să dea dânsa declarația, nici măcar MAE. Nu știu dacă vor exista consecințe, vom vedea. Eu cred că, având în vedere că România e o țară importantă pentru China, China nu va face mare caz de chestia asta. Va trece cu eleganță mai departe, cel puțin asta sper”, a spus Fota.

Acesta a descris întreaga situație ca fiind „o furtună într-un pahar cu apă”, iar o eventuală demisie din partea Oanei Țoiu nu ar trebui luată în considerare. Fota consideră că Ministerul Afacerilor Externe este principalul vinovat în acest caz.

„Trebuie să avem puțină răbdare, s-ar putea ca toată povestea să fi fost o furtună într-un pahar cu apă și atunci mergem înainte și toată lumea își vede de treabă. Să nu ne jucăm cu demisiile că nu e cazul. Dacă mă întrebați pe mine, vina nu e a doamnei Țoiu, vina e a MAE,” a adăugat acesta.

Potrivit acestuia, problema de fond ține de modul în care presa a preferat să pună accentul pe prezența lui Putin și a liderilor autoritari invitați la Beijing, trecând în plan secund sensul real al evenimentului, adică aniversarea victoriei asupra fascismului în Asia.