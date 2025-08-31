Guvernul decide duminică soarta a zeci de mii de ANGAJAȚI din administrația publică

Guvernul Bolojan va analiza, duminică, într-o nouă ședință, măsurile de reduceri din administrația publică. Vineri seara, Executivul a amânat adoptarea acestei reforme care urmărește desființarea a 40.000 de posturi.

Ilie Bolojan a anunțat o nouă ședință de Guvern pentru adoptarea pachetului pe administrație publică. Proiectul privind reforma administrației publice a fost scos de pe ordinea de zi a reuniunii cabinetului încă de la începutul ședinței de vineri.

Proiectul urmează să fie dezbătut în continuare în interiorul coaliției, după care va avea loc o ședință de Guvern.

Luni seara, Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament pentru alte cinci proiecte cuprinse în cel de-al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar.

Deputații vor putea depune amendamente la cele cinci proiecte până luni, la ora 9:00.

Concedieri în primării de 25%

Ministerul Dezvoltării a modificat proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale, care prevede acum reducerea cu 25% a numărului de posturi din primării, față de 20% anterior.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți seară că va exista o tăiere „de aproximativ 20 şi ceva la sută” pe organigramele autorităţilor locale, subliniind că reducerea nu se va face uniform. Totuși, ministrul a păstrat estimarea că în total se vor reduce maxim 40.000 de posturi din administrația publică centrală și locală.

