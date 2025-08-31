Prima pagină » Actualitate » Guvernul decide duminică soarta a zeci de mii de ANGAJAȚI din administrația publică

Guvernul decide duminică soarta a zeci de mii de ANGAJAȚI din administrația publică

Olga Borșcevschi
31 aug. 2025, 09:31, Actualitate
Guvernul decide duminică soarta a zeci de mii de ANGAJAȚI din administrația publică

Guvernul  Bolojan va analiza, duminică, într-o nouă ședință, măsurile de reduceri din administrația publică. Vineri seara, Executivul a amânat adoptarea acestei reforme care urmărește desființarea a 40.000 de posturi.

Ilie Bolojan a anunțat o nouă ședință de Guvern pentru adoptarea pachetului pe administrație publică. Proiectul privind reforma administrației publice a fost scos de pe ordinea de zi a reuniunii cabinetului încă de la începutul ședinței de vineri.

Proiectul urmează să fie dezbătut în continuare în interiorul coaliției, după care va avea loc o ședință de Guvern.

Luni seara, Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament pentru alte cinci proiecte cuprinse în cel de-al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar.

Deputații vor putea depune amendamente la cele cinci proiecte până luni, la ora 9:00.

Concedieri în primării de 25%

Ministerul Dezvoltării a modificat proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale, care prevede acum reducerea cu 25% a numărului de posturi din primării, față de 20% anterior.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți seară că va exista o tăiere „de aproximativ 20 şi ceva la sută” pe organigramele autorităţilor locale, subliniind că reducerea nu se va face uniform. Totuși, ministrul a păstrat estimarea că în total se vor reduce maxim 40.000 de posturi din administrația publică centrală și locală.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

EXTERNE După ce a fost deportată de Israel, activista Greta Thunberg încearcă din nou să „rupă asediul ilegal asupra Gazei”. Ce metodă a ales
10:58
După ce a fost deportată de Israel, activista Greta Thunberg încearcă din nou să „rupă asediul ilegal asupra Gazei”. Ce metodă a ales
ACTUALITATE Sorana Cîrstea, apel către hoți, după ce a fost jefuită la New York. Ce i s-a furat din camera de hotel: „Are valoare sentimentală”
10:08
Sorana Cîrstea, apel către hoți, după ce a fost jefuită la New York. Ce i s-a furat din camera de hotel: „Are valoare sentimentală”
ANALIZĂ „Ucigașul din Guam”. China pune presiune pe bazele și portavioanele SUA din Pacific prin noua rachetă balistică DF-26D
10:00
„Ucigașul din Guam”. China pune presiune pe bazele și portavioanele SUA din Pacific prin noua rachetă balistică DF-26D
SONDAJ DE OPINIE PSD și PNL își dispută Capitala, în ultimul sondaj de opinie. Băluță, cea mai mare încredere în rândul posibililor candidați. Bucureștenii nu pun preț pe candidatul lui N. Dan.
10:00
PSD și PNL își dispută Capitala, în ultimul sondaj de opinie. Băluță, cea mai mare încredere în rândul posibililor candidați. Bucureștenii nu pun preț pe candidatul lui N. Dan.
UPDATE Nicuşor Dan, VIZITĂ oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Președintele a participat la „Marea Dictare Naţională”
09:59
Nicuşor Dan, VIZITĂ oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Președintele a participat la „Marea Dictare Naţională”
MEDIU Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Pădurea Băneasa trebuie să fie arie naturală protejată! Voi începe demersurile”
09:32
Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Pădurea Băneasa trebuie să fie arie naturală protejată! Voi începe demersurile”
Mediafax
Un jandarm din Vaslui a salvat un muncitor nepalez prăbuşit pe marginea drumului
Digi24
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost Rusia de integrarea în alianța militară
Cancan.ro
E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură ‼️
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce merge Putin cu brațul drept aproape nemișcat. Explicațiile unui fost ministru britanic: „Uitați-vă la fața lui”
Mediafax
ANM anunţă cod portocaliu de furtuni şi ploi torenţiale în mai multe judeţe
Click
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
Digi24
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
Cancan.ro
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
Explozie puternică la un bâlci din Oltenița. O terasă a fost cuprinsă de flăcări
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Porțiuni uriașe din FUNDUL MĂRII sunt în mod misterios „RĂSTURNATE”, au descoperit oamenii de știință
Capital.ro
Se renunță la ora de iarnă în 2025. Nu se mai dă ceasul înapoi cu o oră. Ora de vară devine permanentă
Evz.ro
Sorana Cîrstea a rămas fără trofeul de la Cleveland
A1
Ce pensie primește Valentin Ceaușescu de la statul român. Cu ce sumă trăiește unicul fiu rămas în viață al soților Ceaușescu
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
S-a întors acasă când familia îi pregătea pomana de 40 de zile. Cum a fost posibil ca bărbatul din Iași să se întoarcă, după ce a fost îngropat
RadioImpuls
Cine este, de fapt, noul concurent: "Nu cred! Acum mi-am dat seama". Ce a dezvăluit Manuela despre Ahmed și de ce s-a speriat când l-a văzut? Fetele din Casa Iubirii au încremenit când au auzit: "Ce? Ești sigură?"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Warren Buffett și cele 5 cărți care te pot transforma. Lecții pentru viață și investiții