Guvernul își asumă răspunderea în PARLAMENT luni, de la ora 19:00, pe noul pachet de măsuri fiscale

Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament, luni, de la ora 19:00, pe cinci proiecte cuprinse în cel de-al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar. Măsurile privind administraţia publică sunt încă neadoptate, premierul Ilie Bolojan precizând că ar urma să fie discutate în cursul zilei de duminică.

Ședințele comune ale Camerei Deputaților și Senatului vor avea loc luni, de la ora 19:00, după cum au stabilit Birourile permanente reunite.

Deputații vor putea depune amendamente la cele cinci proiecte până luni, la ora 9:00.

Premierul Bolojan a anunţat, vineri, că doar cinci măsuri au fost adoptate în Executiv, iar prevederile privind administraţia publică urmează să fie discutate duminică, el precizând că foarte probabil va avea loc o nouă şedinţă de Guvern.

Pe agenda şedinţei de Guvern de vineri s-au aflat:

proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu;

proiectul de lege privind adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

proiectul de lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome;

proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii;

proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Șeful Executivului şi-a exprimat încrederea că, până la finalul săptămânii viitoare, toate cele şase pachete vor fi aprobate prin asumarea răspunderii.

„Am încheiat o şedinţă de Guvern extraordinară în care pe ordinea de zi au fost cinci din cele şase pachete, pe care ni le-am propus să le adoptăm prin procedura de asumare a răspunderii. Cel de-al şaselea, pachetul pentru administraţie publică, urmează să fie discutat duminică, când foarte probabil vom avea o nouă şedinţă de Guvern, în aşa fel încât să urmeze şi acest domeniu procedura de asumare a răspunderii, pentru ca la finalul săptămânii viitoare toate cele şase pachete să poată fi adoptate”, a spus Bolojan, într-o conferinţă de presă susţinută, vineri la Palatul Victoria.

Pe 7 iulie, Executivul şi-a asumat răspunderea pe primul pachet de măsuri fiscale, iar o parte dintre prevederi au intrat în vigoare la 1 august.

Al doilea pachet ar fi trebuit adoptat mult mai repede, însă a fost amânat din cauza neînţelegerilor din coaliţia de guvernare.

