Guvernul îşi asumă răspunderea pe legea magistraţilor după ședința solemnă a Parlamentului. Amendamentele au putut fi depuse până marţi

O ședinţă solemnă, dedicată Zilei Naţionale a României, va avea loc marţi, la Parlament. Aceasta va fi urmată de asumarea răspunderii de către Guvern pe legea referitoare la pensiile magistraţilor.

De la ora 14.00, va avea loc Şedinţa solemnă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului dedicată aniversării Zilei Naţionale a României , care a fost sărbătorită pe 1 Decembrie.

Aceasta va fi urmată de Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului în cadrul căreia este programată angajarea răspunderii Guvernului asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x 522/2025).

Proiectul reglementează condiţiile de pensionare a magistraţilor şi modalitatea de calcul a pensiei, proiectul fiind avizat negativ de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Avizul CSM este, însă, consultativ, dar necesar, având în vedere ultima decizie a CCR. Curtea a declarat anterior proiectul de lege neconstituţional, având în vedere că Executivul nu a aşteptat avizul CSM.

Termenul pentru depunerea amendamentelor, de către parlamentari, la proiectul pensiilor magistraţilor, a fost stabilit până marţi, 2 decembrie, la ora 8.00.

Vineri, proiectul privind pensiile magistraţilor a fost adoptat de Guvern şi prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare, cu câte un an, pentru fiecare generaţie şi limitarea cuantumului net al pensiei la 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

Ce înseamnă asumarea răspunderii

Procedura este prevăzută de articolul 114 din Constituţia României, care prevede:

(1) Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege. (2) Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată în condiţiile articolului 113. (3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2) , proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devine obligatorie pentru Guvern. (4) În cazul în care Preşedintele României cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face în şedinţa comună a celor două Camere.

Guvernul Bolojan şi-a asumat până acum răspunderea pe două pachete de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar, s-au depus moţiuni de cenzură care au fost respinse în Parlament.

Urmează ca Guvernul să-şi asume răspunderea şi pe reforma administraţiei. Acest proiect care ar fi trebuit inclus în al doilea pachet de măsuri, însă a fost amânat mai multe luni din cauză că membrii Coaliţiei nu au ajuns la un numitor comun.

