Prima pagină » Actualitate » Guvernul se întruneşte în şedinţă de urgenţă ca să aprobe finanţarea pentru sectorul feroviar. Sindicaliştii ameninţă cu oprirea trenurilor

Guvernul se întruneşte în şedinţă de urgenţă ca să aprobe finanţarea pentru sectorul feroviar. Sindicaliştii ameninţă cu oprirea trenurilor

Luiza Dobrescu
Guvernul se întruneşte în şedinţă de urgenţă ca să aprobe finanţarea pentru sectorul feroviar. Sindicaliştii ameninţă cu oprirea trenurilor
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Guvernul României se întruneşte miercuri în şedinţă extraordinară, în format hibrid, ca să adopte Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030.  Sindicaliştii ameninţă cu oprirea trenurilor.

În ședința Executivului ar urma să se aprobe şi finanţarea pentru CFR, fără de care s-ar putea ajunge la blocarea trenurilor cât de curând.

Sindicaliştii feroviari au avertizat încă de acum două zile că situația este generată de neaprobarea Contractului de activitate și performanță 2026–2030, lipsa fondurilor necesare și problemele majore de finanțare din sistem.

„De aproape două luni, finanțarea necesară din partea statului este blocată, fie prin amânarea aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli, fie prin întârzierea aprobării unor documente programatice și de planificare, iar efectele se propagă deja în întregul sistem feroviar. Nu mai vorbim despre probleme izolate ale CFR SA, CFR Călători sau ale operatorilor privați, ci despre un cerc vicios al subfinanțării.

Operatorii de transport feroviar de călători nu mai dispun de resursele necesare pentru acoperirea obligațiilor serviciului public: TUI, energie, combustibil, mentenanță, reparații și piese de schimb. La rândul său, CFR SA nu își încasează integral veniturile din utilizarea infrastructurii și se confruntă cu propriile dificultăți de finanțare”, scrie, pe facebook, Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.

Potrivit Ministerului Transporturilor, Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030 tratează acele acțiuni strategice identificate care  asigură coerența cu obligațiile care revin României în privința realizării spațiului feroviar unic;  se pot demara și pune în aplicare într-un interval de cinci ani;  pot asigura stoparea declinului tehnic al infrastructurii feroviare;  pot asigura optimizarea cheltuielilor de întreținere și exploatare a infrastructurii feroviare şi  pot asigura îmbunătățirea condițiilor de exploatare a infrastructurii feroviare.

„Strategia conține o analiză a situației finanțării infrastructurii feroviare pentru perioada 2021-2025, perioadă pentru care a fost valabilă Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2021-2025 cu contractul de activitate și performanță aferent. Alocarea financiară pentru activitățile de mentenanță și reînnoire a fost la un nivel de 49,46% din necesar, alocarea financiară pentru lucrările de modernizare a fost de 43,47% din necesar în timp ce procentul general de asigurare a finanțării infrastructurii feroviare publice a fost de 45,76%. Deficitul de finanțare doar pentru activitățile de întreținere, reparații curente și reînnoire a fost de peste 12 miliarde de lei, care se înscrie în procesul de subfinanțare constantă a infrastructurii din ultimii 35 de ani.
Cifrele relevante ale consecinței directe a deficitului de finanțare asupra infrastructurii feroviare publice aflate în administrarea C.F.R. SA se reflectă în:

  • restanțele la reînnoire ale tuturor elementelor infrastructurii feroviare publice;
  • evoluția restricțiilor de viteză pentru perioada 2021-2025;
  • scadențele la reînnoire ale liniilor curente și directe au fost în anul 1990 de 1.364 km, 10,10% din total, în anul 2010 de 5.596 km, corespunzător a 41,14% din total în timp ce în anul 2025 au fost de 9.753km, adică 72,56% din total;
  • lungimea liniilor de cale ferată care sunt epuizate din punct de vedere tehnic, aproape s-a dublat într-o perioadă de 15 ani și s-a cvadruplat în 20 de ani”, se arată pe pagina oficială a Ministerului Transporturilor.

Potrivit oficialilor, piaţa transporturilor feroviare de călători, marfă și total înregistrează scăderi de 2,45%, 22,89% respectiv de 7.99%, în condițiile în care măsurile cuprinse în HG 1302/2021 – „Programul de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători și marfă” s-au avut în vedere măsuri care să contribuie la creșterea traficului feroviar cu 25%.

Astfel, obiectivele strategice generale privind dezvoltarea infrastructurii 2026-2030 vizează recuperarea în ritm accelerat a restanțelor privind reînnoirea infrastructurii feroviare, creșterea competitivității transportului feroviar pe piața internă şi integrarea în spațiul feroviar unic european.
Descrierea obiectivelor specifice și acțiunilor strategice este prezentată împreună cu măsurile prioritare pentru următorii 5 ani precum și cu estimarea necesarului de finanțare. Aceste obiective sunt dezvoltate pe larg în cuprinsul anexelor 2-14.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

Scandal în Educație. Ministrul Mihai Dimian cere Parlamentului să schimbe legea de admitere la liceu. Ce reclamă organizația „Salvați copiii”. Un proiect a fost depus deja în Legislativ
11:17
Scandal în Educație. Ministrul Mihai Dimian cere Parlamentului să schimbe legea de admitere la liceu. Ce reclamă organizația „Salvați copiii”. Un proiect a fost depus deja în Legislativ
NEWS ALERT Acuzații de rasism după derby-ul Rapid-Dinamo. S-au depus plângeri penale și sesizări la CNCD
10:49
Acuzații de rasism după derby-ul Rapid-Dinamo. S-au depus plângeri penale și sesizări la CNCD
NEWS ALERT Raluca Turcan cere amânarea introducerii admiterii la liceu și schimbarea Evaluării Naționale
10:42
Raluca Turcan cere amânarea introducerii admiterii la liceu și schimbarea Evaluării Naționale
Gândul de Vreme Se întorc ploile după zilele caniculare. Unde sunt așteptate averse și descărcări electrice. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:42
Se întorc ploile după zilele caniculare. Unde sunt așteptate averse și descărcări electrice. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
REACȚIE Alina Gorghiu arată capcana întinsă lui Nicușor Dan. „Cei care spun să nu promulge legea integrității, oare vor ca el să fie suspendat?! Eu zic ca da”
10:30
Alina Gorghiu arată capcana întinsă lui Nicușor Dan. „Cei care spun să nu promulge legea integrității, oare vor ca el să fie suspendat?! Eu zic ca da”
SCANDALOS O adolescentă din Oradea era să își piardă o parte din buză după o injecție cu acid hialuronic. Procedura, făcută de o femeie fără pregătire medicală
10:17
O adolescentă din Oradea era să își piardă o parte din buză după o injecție cu acid hialuronic. Procedura, făcută de o femeie fără pregătire medicală
Mediafax
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre acuzațiile din spațiul public
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Adevarul
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului
Mediafax
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Click
Vedeta PRO Tv care și-a pierdut părinții răpuși de cancer, unul după altul: „Au murit amândoi sub ochii mei”
Digi24
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii
Cancan.ro
Ei sunt soții care au murit în Grecia, în timp ce se aflau în luna de miere. Elicopterul privat s-a prăbușit!
Ce se întâmplă doctore
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai desfigurat”! Arată complet diferit acum
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre vitamina D și vitamina D3?
ACUZAȚII Coreea de Nord amenință cu măsuri de „autoapărare” după exercițiile militare SUA-Coreea de Sud deja reduse la ordinul lui Trump
11:01
Coreea de Nord amenință cu măsuri de „autoapărare” după exercițiile militare SUA-Coreea de Sud deja reduse la ordinul lui Trump
FLASH NEWS Emiratele Arabe Unite suspendă comerțul și tranzacțiile financiare cu Iranul, după atacul de joi cu rachete balistice iraniene. Reacția Teheranului
10:25
Emiratele Arabe Unite suspendă comerțul și tranzacțiile financiare cu Iranul, după atacul de joi cu rachete balistice iraniene. Reacția Teheranului
ALERTĂ O nouă scumpire la motorină, miercuri, 19 august. Cât costă carburanții în marile orașe din țară
10:11
O nouă scumpire la motorină, miercuri, 19 august. Cât costă carburanții în marile orașe din țară
REACȚIE Petrișor Peiu trage un semnal de alarmă privind economia României: Deficitul de cont curent a depășit 14 miliarde de euro
10:03
Petrișor Peiu trage un semnal de alarmă privind economia României: Deficitul de cont curent a depășit 14 miliarde de euro
FLASH NEWS CNN: Iranul pierde controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Ruta secretă prin care statele din Golf scot petrolul încercând să evite presiunile Teheranului
09:39
CNN: Iranul pierde controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Ruta secretă prin care statele din Golf scot petrolul încercând să evite presiunile Teheranului

Cele mai noi

Trimite acest link pe