Guvernul se întruneşte în şedinţă de urgenţă ca să aprobe finanţarea pentru sectorul feroviar. Sindicaliştii ameninţă cu oprirea trenurilor

Guvernul României se întruneşte miercuri în şedinţă extraordinară, în format hibrid, ca să adopte Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030. Sindicaliştii ameninţă cu oprirea trenurilor.

În ședința Executivului ar urma să se aprobe şi finanţarea pentru CFR, fără de care s-ar putea ajunge la blocarea trenurilor cât de curând.

Sindicaliştii feroviari au avertizat încă de acum două zile că situația este generată de neaprobarea Contractului de activitate și performanță 2026–2030, lipsa fondurilor necesare și problemele majore de finanțare din sistem.

„De aproape două luni, finanțarea necesară din partea statului este blocată, fie prin amânarea aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli, fie prin întârzierea aprobării unor documente programatice și de planificare, iar efectele se propagă deja în întregul sistem feroviar. Nu mai vorbim despre probleme izolate ale CFR SA, CFR Călători sau ale operatorilor privați, ci despre un cerc vicios al subfinanțării. Operatorii de transport feroviar de călători nu mai dispun de resursele necesare pentru acoperirea obligațiilor serviciului public: TUI, energie, combustibil, mentenanță, reparații și piese de schimb. La rândul său, CFR SA nu își încasează integral veniturile din utilizarea infrastructurii și se confruntă cu propriile dificultăți de finanțare”, scrie, pe facebook, Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.

Potrivit Ministerului Transporturilor, Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030 tratează acele acțiuni strategice identificate care asigură coerența cu obligațiile care revin României în privința realizării spațiului feroviar unic; se pot demara și pune în aplicare într-un interval de cinci ani; pot asigura stoparea declinului tehnic al infrastructurii feroviare; pot asigura optimizarea cheltuielilor de întreținere și exploatare a infrastructurii feroviare şi pot asigura îmbunătățirea condițiilor de exploatare a infrastructurii feroviare.

„Strategia conține o analiză a situației finanțării infrastructurii feroviare pentru perioada 2021-2025, perioadă pentru care a fost valabilă Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2021-2025 cu contractul de activitate și performanță aferent. Alocarea financiară pentru activitățile de mentenanță și reînnoire a fost la un nivel de 49,46% din necesar, alocarea financiară pentru lucrările de modernizare a fost de 43,47% din necesar în timp ce procentul general de asigurare a finanțării infrastructurii feroviare publice a fost de 45,76%. Deficitul de finanțare doar pentru activitățile de întreținere, reparații curente și reînnoire a fost de peste 12 miliarde de lei, care se înscrie în procesul de subfinanțare constantă a infrastructurii din ultimii 35 de ani.

Cifrele relevante ale consecinței directe a deficitului de finanțare asupra infrastructurii feroviare publice aflate în administrarea C.F.R. SA se reflectă în: restanțele la reînnoire ale tuturor elementelor infrastructurii feroviare publice;

evoluția restricțiilor de viteză pentru perioada 2021-2025;

scadențele la reînnoire ale liniilor curente și directe au fost în anul 1990 de 1.364 km, 10,10% din total, în anul 2010 de 5.596 km, corespunzător a 41,14% din total în timp ce în anul 2025 au fost de 9.753km, adică 72,56% din total;

lungimea liniilor de cale ferată care sunt epuizate din punct de vedere tehnic, aproape s-a dublat într-o perioadă de 15 ani și s-a cvadruplat în 20 de ani”, se arată pe pagina oficială a Ministerului Transporturilor.

Potrivit oficialilor, piaţa transporturilor feroviare de călători, marfă și total înregistrează scăderi de 2,45%, 22,89% respectiv de 7.99%, în condițiile în care măsurile cuprinse în HG 1302/2021 – „Programul de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători și marfă” s-au avut în vedere măsuri care să contribuie la creșterea traficului feroviar cu 25%.

Astfel, obiectivele strategice generale privind dezvoltarea infrastructurii 2026-2030 vizează recuperarea în ritm accelerat a restanțelor privind reînnoirea infrastructurii feroviare, creșterea competitivității transportului feroviar pe piața internă şi integrarea în spațiul feroviar unic european.

Descrierea obiectivelor specifice și acțiunilor strategice este prezentată împreună cu măsurile prioritare pentru următorii 5 ani precum și cu estimarea necesarului de finanțare. Aceste obiective sunt dezvoltate pe larg în cuprinsul anexelor 2-14.