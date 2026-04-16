Hackerii vizează persoanele care caută aceste opt cuvinte pe Google

Tot mai mulți experți în securitate avertizează asupra unor cuvinte pe care să nu le cauți pe Google, deoarece te pot transforma rapid într-o țintă pentru hackeri. Chiar și căutările aparent banale pot ascunde riscuri serioase pentru datele tale personale.

Avertisment urgent de securitate

Specialiștii în securitate cibernetică de la Sophos au emis un avertisment după descoperirea unui tip nou de atac, care profită de căutările aparent banale pe Google.

Cazul analizat a fost identificat inițial în Australia, dar riscul este global. Internetul nu are granițe, iar astfel de metode pot fi replicate oriunde, inclusiv în Europa, conform eleconomista.es.

„Sunt legale pisicile Bengal în Australia? („Are Bengal Cats legal in Australia?”)”.

Utilizatorii care au căutat acest lucru au ajuns să dea click pe linkuri frauduloase plasate în partea de sus a rezultatelor Google. Acestea păreau legitime, dar în realitate erau create special pentru a infecta dispozitivele.

Cum funcționează atacul

Potrivit experților de la Sophos, victimele sunt atrase să acceseze reclame malițioase sau linkuri care imită rezultate reale din Google.

Odată accesate, aceste pagini instalează un program periculos numit Gootloader, folosit pentru furt de date personale și bancare, compromiterea sistemului și blocarea accesului la propriul computer.

Tehnica periculoasă: „otrăvirea SEO”

Ceea ce face acest atac cu adevărat periculos este metoda folosită: așa-numitul „SEO poisoning”.

Pe scurt, hackerii creează site-uri false, le optimizează pentru Google și le urcă artificial în primele rezultate. Astfel, utilizatorii ajung să dea click exact pe ce pare mai sigur.

Partea cea mai importantă: nu este nevoie să cauți ceva ilegal sau dubios ca să devii victimă.

Această situație demonstrează clar că:

chiar și căutările obișnuite pot duce la site-uri infectate

aparența unui site „curat” nu garantează siguranța

primul rezultat din Google nu este întotdeauna cel mai sigur

Recomandarea autorului: