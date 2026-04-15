Zelenski respinge ideea unei aderări parțiale a Ucrainei la UE. „Europa are nevoie de Kiev ca partener cu drepturi depline“

Președintele ucrainean Volodimir Zelensk, a declarat că țara sa nu este interesată de o aderare parțială la Uniunea Europeană, la fel cum Europa nu ar dori o versiune limitată a armatei ucrainene.

Potrivit European Pravda, în cadrul unei conferințe de presă comune cu cancelarul german Friedrich Merz, desfășurată la Berlin, jurnaliștii l-au întrebat pe Zelenski despre conceptul de aderare „parțială” la UE, care a fost dezbătut în cadrul Uniunii Europene. Conform acestei propuneri, Ucraina ar putea adera la UE, dar cu competențe decizionale semnificativ reduse.

Zelenski a respins categoric ideea unei aderări parțiale atât la UE, cât și la NATO. El a afirmat că Europa are nevoie de Ucraina ca partener puternic și cu drepturi depline și a adăugat că nimeni nu are nevoie de o versiune „light” a armatei ucrainene.

„Toată lumea din Europa cunoaște poziția noastră. Nu avem nevoie de o UE «light», la fel cum nu avem nevoie de un NATO «light». De asemenea, cred că țările din Europa și din NATO au nevoie de Ucraina ca partener puternic cu drepturi depline. Au nevoie de armata noastră – o armată puternică. Pentru că nimeni nu are nevoie de o armată ucraineană «light». Ce fel de protecție ar fi aceea?”, a spus el.

Merz a declarat în cadrul aceleiași conferințe de presă că aderarea Ucrainei la UE nu se poate realiza rapid.

Potrivit, European Pravda, UE nu a încheiat discuțiile privind posibilitatea aderării Ucrainei în 2027, deși în prezent nu există un plan convenit al procesului.

