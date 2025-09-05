ALERTĂ la o școală din Germania. O profesoară a fost înjunghiată, iar polițiștii l-au împușcat pe suspect în timpul operațiunii de arestare

Este alertă în Germania, după un atac petrecut la o școală din Essen, informează presa locală.

Din primele informații, se pare că o profesoară ar fi fost înjunghiată în timpul orelor de curs, aceasta fiind transportată de urgență la spital. Suspectul a reușit să fugă de la fața locului, dar a fost ulterior împușcat de către polițiștii care porniseră în căutarea sa, informează Reuters.

„Profesorul a fost înjunghiat de mai multe ori în timpul atacului”, a anunțat inițial pe rețeaua socială X poliția landului Renania de Nord-Westfalia, precizând că a desfășurat numeroase efective la fața locului.

Suspectul a fost arestat

La scurt timp, Poliția a anunțat că atacatorul a fost arestat și rănit cu focuri de armă. „În timpul arestării, agenții au făcut uz de armă de foc. Suspectul a fost rănit și primește în prezent îngrijiri medicale”, a transmis Poliția, fără a oferi deocamdată alte informații asupra atacului sau identității atacatorului.

Un purtător de cuvânt al poliției din Essen, Pascal Pettinato, a declarat pentru postul de televiziune NTV că nu poate spune dacă a fost vorba despre „un atac țintit sau nu”.

Potrivit cotidianului german Bild, victima ar fi o femeie care a fost înjunghiată în abdomen și care necesită o intervenție chirurgicală de urgență. Autorul agresiunii ar fi un elev al acestei școli de formare profesională.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Gândul a avut dreptate: avionul Ursulei von der Leyen NU a fost bruiat de ruși. Autoritățile bulgare au recunoscut ceea ce Gândul a demonstrat deja de 2 zile

INCIDENT grav la Berlin. O mașină a intrat într-un grup de oameni. Mai multe persoane, majoritatea copii, au fost rănite

Sursa foto: Shutterstock