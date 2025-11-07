Prima pagină » Știri externe » Haos pe zeci de aeroporturi americane. Sute de zboruri ANULATE din cauza blocajului guvernamental

Haos pe zeci de aeroporturi americane. Sute de zboruri ANULATE din cauza blocajului guvernamental

Mihai Tănase
07 nov. 2025, 08:33, Știri externe
Haos pe zeci de aeroporturi americane. Sute de zboruri ANULATE din cauza blocajului guvernamental
Foto: Profimedia images

Criza politică de la Washington provoacă haos în transportul aerian american. Sute de zboruri au fost anulate vineri, după ce Administrația Federală a Aviației a anunțat reducerea traficului aerian la 40 de aeroporturi din SUA, din cauza prelungirii blocajului guvernamental. Companiile aeriene avertizează că situația s-ar putea agrava în următoarea săptămână dacă nu se ajunge la un acord.

Sute de zboruri au fost anulate vineri în Statele Unite, după ce Administrația Federală a Aviației (FAA) a dispus reducerea cu 4% a traficului aerian la 40 de aeroporturi din țară, în contextul blocajului guvernamental care afectează agențiile federale.

Potrivit unui ordin de urgență emis de FAA, reducerea zborurilor va crește treptat la 10% până vinerea viitoare, dacă administrația Trump nu reușește să pună capăt închiderii parțiale a guvernului, relatează CNN.

„Observăm semne de stres în sistem, așa că reducem în mod proactiv numărul de zboruri pentru a ne asigura că poporul american continuă să zboare în siguranță”, a declarat Bryan Bedford, administratorul FAA, într-un comunicat al Departamentului Transporturilor.

Sute de zboruri programate pentru vineri, anulate

Delta Air Lines a anulat aproximativ 170 de zboruri, iar United Airlines a renunțat preventiv la 200 de curse programate pentru vineri, adică aproximativ 4% din operațiunile sale zilnice.

American Airlines a redus programul de zboruri cu 4% la 40 de aeroporturi, ceea ce înseamnă aproximativ 220 de curse anulate pe zi.

„Chiar și cu aceste anulări, intenționăm să operăm aproximativ 6.000 de zboruri zilnice”, a declarat purtătoarea de cuvânt Sarah Jantz.

Southwest Airlines a anunțat la rândul său anularea a circa 100 de zboruri, în timp ce Frontier Airlines a avertizat pasagerii să își facă rezervări alternative.

„Dacă zburați vineri sau în următoarele zece zile și trebuie să ajungeți la destinație, vă recomand să rezervați un bilet de rezervă la o altă companie aeriană”, a scris Barry Biffle, CEO al Frontier Airlines.

Marile companii precum, American, Delta, Southwest, United și Frontier au anunțat derogări pentru pasagerii care vor să își modifice biletele fără taxe suplimentare.

Reducerea numărului de zboruri va fi aplicată în 40 de piețe cu trafic intens, printre care se numără principalele aeroporturi din New York (LaGuardia, JFK și Newark), Boston Logan International, Philadelphia International și Teterboro din New Jersey.

FAA a precizat că anulările vor fi distribuite în mai multe regiuni, nu doar într-o singură zonă, așa cum se întâmplă de obicei în cazul vremii nefavorabile.

Controlorii de trafic, neplătiți și epuizați

Blocajul guvernamental, început pe 1 octombrie, a afectat plata a mii de angajați federali. Controlorii de trafic aerian și agenții de securitate din aeroporturi sunt considerați angajați esențiali și trebuie să lucreze, dar nu primesc salarii în această perioadă.

„Controlorii demisionează în fiecare zi din cauza duratei prelungite a închiderii”, a declarat Nick Daniels, președintele Asociației Naționale a Controlorilor de Trafic Aerian.

„Ne lipsesc 400 de controlori – mai puțini decât în timpul închiderii din 2019.”

Analiza CNN arată că peste 450 de posturi vacante au fost raportate la FAA de la începutul blocajului.

Liderii sindicali avertizează că situația devine tot mai periculoasă: „Cu fiecare zi care trece, ziua de mâine este mai puțin sigură decât cea de azi”, a adăugat Daniels.

