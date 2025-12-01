Prima pagină » Actualitate » Zonele cu camere de rovinietă din România, în 2025. Unde sunt drumurile pe care șoferii sunt verificați automat și ce amenzi riscă

02 dec. 2025, 00:35, Actualitate
Tot mai mulți șoferi sunt amendați pentru lipsa rovinietei, deși circulă mai mult prin oraș. Dar o simplă ieșire pe drumurile naționale sau pe autostrăzi este suficientă pentru a declanșa verificarea automată. Iar în 2025, rețeaua de camere a fost extinsă și mai mult

Plata rovinietei este obligatorie prin lege, iar tarifele sunt stabilite în funcție de categoria vehiculului și durata de valabilitate, amintește Playtech. Astfel, pentru autoturisme, costul pornește de la 2,5 euro pentru o zi și ajunge la 28 de euro pentru 12 luni.

Vehiculele de transport marfă și cele de persoane au tarife considerabil mai mari, care pot depăși 1.200 de euro pe an în cazul camioanelor grele.

Problema apare imediat ce se iese pe un drum național, centură sau autostradă, unde camerele verifică automat numărul de înmatriculare.

Diferența dintre costul unei roviniete și valoarea unei amenzi este uriașă, iar riscul nu este justificat.

Ce amenzi riscă șoferii fără rovinietă și în cât timp se prescriu

Sancțiunile pentru lipsa rovinietei variază între 250 și 4.500 de lei, în funcție de tipul vehiculului. Autoturismele primesc cele mai mici amenzi, în timp ce camioanele de mare tonaj pot fi sancționate cu sume de peste 4.000 de lei.

Termenul de prescripție al amenzii este de patru luni din momentul constatării contravenției, iar procesul-verbal trebuie transmis în cel mult două luni. Plata se poate face la trezoreriile locale sau online, prin platforma ghișeul.ro.

În paralel, valabilitatea rovinietei poate fi verificată rapid pe site-urile oficiale dedicate, pe baza numărului de înmatriculare. Sistemul automatizat face ca aproape orice ieșire din oraș fără rovinietă să poată fi sancționată, indiferent de distanța parcursă.

Harta actualizată a camerelor de rovinietă din România, în 2025:

În prezent, sunt active 86 de camere fixe și 14 mobile pentru monitorizarea rovinietei, dintre care 74 se află pe drumurile naționale și pe autostrăzi, iar 12 sunt amplasate în zonele punctelor de frontieră.

Camere noi au fost instalate la Bechet, Cenad, Giurgiu, Nădlac II, Negru Vodă, Ostrov, Porțile de Fier I, Calafat, Turnu și Săcuieni.

Practic, rețeaua acoperă toate regiunile țării, de la DN1 în Alba și Prahova, la A2 în Ialomița și Ilfov, A3 în Cluj, Ilfov și zona de nord a Capitalei, până la drumurile naționale din Moldova, Oltenia, Banat și Transilvania.

Județe precum Bacău, Brașov, Iași, Cluj, Timiș, Dolj sau Prahova au mai multe puncte de monitorizare, unele dotate cu camere duble.

Așadar, rovinieta nu este o simplă formalitate, ci o condiție oblgatorie pentru a circula legal pe drumurile României.

Cele mai noi