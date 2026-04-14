Hipopotamii lui Pablo Escobar vor fi omorâți. Motivul pentru care guvernul columbian a luat decizia controversată

Guvernul columbian a aprobat un plan controversat prin care zeci de hipopotami „moșteniți” de Pablo Escobar vor fi uciși. Măsura vine după ce animalele exotice s-au înmulțit brusc, au afectat speciile locale și au început să reprezinte un risc pentru cei din comunitățile rurale.

Ministrul Mediului, Irene Vélez, a precizat că până la 80 de exemplare ar putea fi eliminate, după ce metodele de relocare stau sterilizare s-au dovedit a fi ineficiente și costisitoare.

„Dacă nu facem acest lucru, nu vom putea controla populația. Trebuie să luăm această măsură pentru a ne proteja ecosistemele”, a spus ministrul, potrivit The Guardian.

Columbia este singura țară din afara Africii unde trăiește o populație de hipopotami în libertate. Aceștia descind din doar patru exemplare aduse de Pablo Escobar în anii 1980, odată cu amenajarea unei grădini zoologice private la Hacienda Nápoles, în valea râului Magdalena.

Conform unui studiu realizat de Universitatea Națională din Columbia, în 2022 existau aproximativ 170 de hipopotami care trăiau liberi în țară. În ultimii ani, animalele au fost observate la peste 100 de kilometri de zona în care s-au răspândit inițial.

Autoritățile de mediu avertizează că aceste animale pot reprezenta un risc pentru populația locală, fiind frecvent observate în apropierea fermelor și a cursurilor de apă. Totodată, ele intră în competiție cu speciile native, inclusiv cu lamantinii de râu, pentru resurse precum hrana și habitatul.

Deși sunt priviți ca o problemă ecologică, hipopotamii au devenit între timp și o atracție turistică importantă în zonă. Localnicii din apropierea Hacienda Nápoles organizează tururi de observare și comercializează suveniruri inspirate de aceste animale.

sursa foto: Captură YouTube

