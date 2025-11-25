Hong Kong, de partea Chinei în conflictul diplomatic cu Japonia

John Lee, șeful Executivului din Hong Kong, și-a anunțat susținerea față de guvernul de la Beijing în contextul disputei diplomatice dintre China și Japonia, cauzate de declarațiile premierului Takaichi privind Taiwan.

„Aceste remarce extrem de eronate au deteriorat grav atmosfera schimburilor dintre China și Japonia. Ne fac să ne îndoim de eficacitatea multor schimburi”, a precizat Lee.

De unde a început totul

Declarația oficialului marchează poziționarea Hong Kongului în conflictul diplomatic dintre Beijing și Tokyo. Disputa dintre cele două state a început în prima parte a lunii noiembrie, după ce premierul Sanae Takaichi a declarat că o intervenție a Chinei asupra Taiwanului va determina un răspuns militar din partea Japoniei.

Duminică, ministrul de Externe chinez, Wang Yi a afirmat că este „șocat” de poziția Japoniei, fiind cel mai înalt oficial de la Beijing care a comentat tensiunile.

Potrivit presei nipone, guvernul din Hong Kong a oprit contactul cu reprezentanții diplomatici ai Japoniei. De asemenea, biroul de securitate a actualizat pe 15 noiembrie avertizarea de călătorie privind Japonia, recomandând vigilență și atenție sporită la siguranță.

Japonia rămâne una dintre principalele destinații pentru locuitorii din Hong Kong. În 2024, 2,68 milioane de rezidenți din Hong Kong au vizitat Japonia, reprezentând 7,3% din totalul vizitatorilor străini.

