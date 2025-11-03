Prima pagină » Actualitate » Horațiu Potra a semnat actele de extrădare și ar urma să fie adus în România, în zilele următoare – SURSE

Horațiu Potra a semnat actele de extrădare și ar urma să fie adus în România, în zilele următoare – SURSE

Adina Anghelescu
03 nov. 2025, 17:50, Actualitate
Horațiu Potra a semnat actele de extrădare și ar urma să fie adus în România, în zilele următoare - SURSE
Sursa foto: mediafax foto: Andreea Alexandru

Mercenarul Horațiu Potra a semnat actele de extrădare și ar urma să fie adus în România, chiar în zilele următoare, anunță surse judiciare pentru Gândul. Totuși, deocamdată, Poliția Română nu a primit confirmarea/solicitarea de organizare a escortei, afirmă sursele citate.

Astfel, potrivit surselor Gândul, Horațiu Potra – trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat și aflat în Dubai – a semnat, încă din 30 octombrie, actele de extrădare.

De asemenea, și fiul, dar și nepotul lui Horațiu Potra ar fi semnat documentele pentru extrădare.

Din informațiile Gândul, aceștia urmează fie preluati în zilele următoare de o echipa a Poliției Române pentru a fi adusi în custodia autorităților judiciare de la Bucuresți.

Poliția Română nu a primit confirmarea/solicitarea de organizare a escortei

Sursele Gândul au precizat că, momentan, Poliția Română nu a primit confirmarea/solicitarea de organizare a escortei.

Amintim că Horațiu Potra, fondator de companii militare private, ar fi fost reținut la data de 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său. Cei trei sunt acuzați au conspirat împreună cu Călin Georgescu pentru a răsturna ordinea constituțională din România.

Autoritățile române au confirmat reținerea lui Potra în Emiratele Arabe Unite și au spus lucrează cu autoritățile locale pentru a-l extrăda și aduce în fața justiției. Procurorul general al României a spus că Potra ar fi încercat să obțină azil în Rusia.

De altfel, The Guardian notează că figuri influente apropiate Kremlinului au încercat să oprească extrădarea din Dubai a mercenarului Horațiu Potra.

Efortul de a-i opri extrădarea este condus de Igor Spivak, președintele Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu – o organizație apropiată Ministerului rus de Externedar și de Igor Kalinin, un moldovean fugar stabilit la Moscova, acuzat recrutează cetățeni moldoveni pentru pentru a lupta în Ucraina de partea Rusiei.

