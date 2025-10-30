Horațiu Potra a transmis un mesaj prin intermediul avocatului său, Șerban Moga, prin care spune că vrea să revină voluntar în țară pentru a dovedi că este nevinovat. Horațiu Potra, fost luptător în Legiunea Străină, ar fi avut această discuție, joi, cu Procuratura din Emiratele Arabe Unite. Reamintim că Horațiu Potra este acuzat și trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat.
„Nu mă ascund, nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”, a declarat Horațiu Potra.
Avocatul său, Șerban Moga, a spus că Potra a avut joi o discuție cu Procuratura din Emiratele Arabe Unite și a transmis că vrea să se întoarcă în România.
„Este o chestiune de zile, poate săptămâni”, a spus Moga, la Antena 3 CNN. Reamintim că Horațiu Potra este în prezent în Dubai, unde Moga spune că are afaceri.
La începutul lui decembrie, Horațiu Potra și aproximativ douăzeci de asociați au fost reținuți temporar în România, după ce autoritățile i-au interceptat pe drumul către București, suspectați că intenționau să organizeze proteste violente după anularea primului tur al alegerilor.
Ulterior, anchetatorii au descoperit arme ilegale și sume mari de bani în mai multe dintre reședințele sale. Conform dosarelor de urmărire penală consultate de The Guardian, procurorii români au susținut ulterior că Georgescu s-a întâlnit cu Potra și cu membrii grupului său la o fermă de cai, în decembrie, la scurt timp după anularea rezultatului electoral, pentru a planifica o preluare violentă a puterii.
Horațiu Potra este de asemenea vizat de acuzații de evaziune fiscală în România, pentru venituri obținute în Africa din activități de mercenariat, precum și de acuzații privind finanțarea ilegală a campaniei lui Georgescu, prin oferirea de bani și plata chiriei lunare pentru o limuzină de lux utilizată de candidatul prezidențial, potrivit mesajelor și facturilor din dosarul procurorilor.
