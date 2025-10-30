Horațiu Potra a transmis un mesaj prin intermediul avocatului său, Șerban Moga, prin care spune că vrea să revină voluntar în țară pentru a dovedi că este nevinovat. Horațiu Potra, fost luptător în Legiunea Străină, ar fi avut această discuție, joi, cu Procuratura din Emiratele Arabe Unite. Reamintim că Horațiu Potra este acuzat și trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat.

Horațiu Poatra susține că îi este dor de familie

„Nu mă ascund, nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”, a declarat Horațiu Potra.

Horațiu Potra a fost arestat pe aeroportul din Dubai pe 24 septembrie, alături de fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să se îmbarce într-un zbor spre Moscova

pe aeroportul din Dubai pe 24 septembrie, alături de fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să se îmbarce într-un zbor spre Moscova Anchetatorii români i-au acuzat pe aceștia că au conspirat cu aliatul lui Potra – Călin Georgescu – pentru a „răsturna ordinea constituțională”

Oficialii români au confirmat arestarea lui Potra în Dubai și au declarat că lucrează cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru a asigura extrădarea sa în vederea procesului în România, în timp ce procurorul general a declarat că se crede că Potra solicită azil în Rusia.

Horațiu Potra se află, în prezent, în Dubai

Avocatul său, Șerban Moga, a spus că Potra a avut joi o discuție cu Procuratura din Emiratele Arabe Unite și a transmis că vrea să se întoarcă în România.

„Este o chestiune de zile, poate săptămâni”, a spus Moga, la Antena 3 CNN. Reamintim că Horațiu Potra este în prezent în Dubai, unde Moga spune că are afaceri.

Acuzațiile lui Potra din România

La începutul lui decembrie, Horațiu Potra și aproximativ douăzeci de asociați au fost reținuți temporar în România, după ce autoritățile i-au interceptat pe drumul către București, suspectați că intenționau să organizeze proteste violente după anularea primului tur al alegerilor.

Ulterior, anchetatorii au descoperit arme ilegale și sume mari de bani în mai multe dintre reședințele sale. Conform dosarelor de urmărire penală consultate de The Guardian, procurorii români au susținut ulterior că Georgescu s-a întâlnit cu Potra și cu membrii grupului său la o fermă de cai, în decembrie, la scurt timp după anularea rezultatului electoral, pentru a planifica o preluare violentă a puterii.

Horațiu Potra este de asemenea vizat de acuzații de evaziune fiscală în România, pentru venituri obținute în Africa din activități de mercenariat, precum și de acuzații privind finanțarea ilegală a campaniei lui Georgescu, prin oferirea de bani și plata chiriei lunare pentru o limuzină de lux utilizată de candidatul prezidențial, potrivit mesajelor și facturilor din dosarul procurorilor.

