Prima pagină » EXCLUSIV » Cum au blocat serviciile secrete exportul de mercenari români coordonat de Horațiu Potra. Anchete interne la Poliție și Armată

Cum au blocat serviciile secrete exportul de mercenari români coordonat de Horațiu Potra. Anchete interne la Poliție și Armată

Andrei Dumitrescu
27 oct. 2025, 05:00, EXCLUSIV
Cum au blocat serviciile secrete exportul de mercenari români coordonat de Horațiu Potra. Anchete interne la Poliție și Armată
Galerie Foto 7

Numărul mare de cadre ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și Ministerului Apărării Naționale (MApN) care au plecat în străinătate să lupte ca mercenari a generat declanșarea unor anchete interne susținute cu probe obținute inclusiv de ofițerii Direcției Generale de Protecție Internă și Direcției de Informații a Apărării. Cei mai mulți dintre cei vizați s-ar fi aflat pe ștatele de plată ale mercenarului Horațiu Potra. 

Vezi galeria foto
7 poze

În februarie 2024, vestea morții în Congo a polițistului bucureștean Vasile Badea a dezvăluit o afacere cu mercenari români care se derula cu discreție și care era acceptată tacit de conducerile MAI și MApN.

Luptător în cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale (SAS) din cadrul Poliției Capitalei, Badea fusese recrutat de Horațiu Potra și trimis în Africa să participe la pregătirea militară a armatei RP Congo în lupta contra rebelilor M23. Tot atunci s-a aflat că Vasile Badea era un polițist activ care se suspendase ca să plece în străinătate, pentru un salariu lunar de 5.000 de euro.

La momentul respectiv, Potra și-a asumat public toate costurile pentru repatrierea trupului neînsuflețit, însă implicarea cadrelor active ale MAI și MApN în acțiuni de mercenariat devenise publică.

Acest lucrau a devenit o problemă exact un an mai târziu, când pe numele lui Horațiu Potra a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive și instigare publică.

Horațiu Potra și-a recuperat oamenii din Congo

Procurorii susțin că gruparea lui Potra ar fi încercat să se infiltreze în protestele izbucnite după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, cu scopul de a genera haos și de a deturna „caracterul pașnic al manifestațiilor”.

Totodată, în urma unei percheziții, în locuința bărbatului au fost găsite arme de asalt, peste trei milioane de dolari și 24 de kilograme de aur, sub formă de lingouri.

În timp ce reprezentanții Ministerului Justiției încearcă să-i convingă pe omologii din Emiratele Arabe Unite să-l extrădeze pe Potra împreună cu fiul și nepotul lui, puși sub acuzare în același dosar, serviciile secrete ale MAI și MApN au pus umărul la distrugerea afacerii sale cu mercenari.

Într-o primă fază, 300 de români au fost la un pas de moarte, în luna ianuarie a acestui an după ce au fost încercuiți de trupele M23. Aceștia au fost extrași de forțele ONU și ajutați să ajungă în Rwanda, de unde au revenit în țară pe banii angajatorului.

Potra nu mai poate recruta cadre active din MAI și MApN

Surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că atât la nivelul structurilor MAI, cât și ale MApN au fost declanșate verificări legate de activitatea reală a angajaților aflați în concediul legal pentru creșterea copilului sau a celor care s-au suspendat din activitate, dar au părăsit sistemul și sunt încă angajați ai unor instituții de forță ale statului, mai ales că doar în lotul de mercenari repatriați din Rwanda erau șapte cadre active ale MApN.

Sursele citate au declarat că, cel puțin din structurile MAI existau mulți polițiști și jandarmi care făceau mercenariat în mod ilegal. Ca urmare, ar fi fost luați la verificat, cu ajutorul ofițerilor DGPI, toți polițiștii bărbați care sunt în concediu pentru creșterea copilului și, pe cale de consecință, primesc o indemnizație de 80 la sută din media veniturilor nete realizate de părinte în ultimele 12 luni consecutive din ultimii doi ani.

Aceste controale au împrăștiat teamă, iar afacerea cu mercenari a lui Potra a fost pusă pe butuci, în condițiile în care, de teama procurorilor, nici polițiștii și nici militarii nu mai curajul să-și ia concediu fără plată sau pentru creșterea copilului ca să plece ca mercenari.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

POVESTE EXCLUSIVĂ Strigătul emoționant al elevei olimpice care a obținut DUBLU AUR pentru România: „Respectați profesorii!”. Ce înseamnă tăierea burselor pentru olimpici: „Profundă dezamăgire și revoltă interioară. În țara noastră, excelența e povară bugetară”
06:00
Strigătul emoționant al elevei olimpice care a obținut DUBLU AUR pentru România: „Respectați profesorii!”. Ce înseamnă tăierea burselor pentru olimpici: „Profundă dezamăgire și revoltă interioară. În țara noastră, excelența e povară bugetară”
EXCLUSIV Vămile au tăiat doar unul dintre ”capetele” grupării mafiote Socar-Jetfly! Au retras autorizația antrepozitului prin care s-au făcut evaziuni fiscale de sute de milioane €, dar continuă să protejeze gruparea | DOCUMENT
05:00
Vămile au tăiat doar unul dintre ”capetele” grupării mafiote Socar-Jetfly! Au retras autorizația antrepozitului prin care s-au făcut evaziuni fiscale de sute de milioane €, dar continuă să protejeze gruparea | DOCUMENT
VIDEO EXCLUSIV La final de zi – Gândul oamenilor simpli despre Sfințirea Catedralei. Cum au trăit miile de enoriași MIRACOLUL de pe esplanadǎ, în umbra politicienilor și a vedetelor. Smeriți și cu ochii spre cer: „Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să o vedem gata”
23:30
La final de zi – Gândul oamenilor simpli despre Sfințirea Catedralei. Cum au trăit miile de enoriași MIRACOLUL de pe esplanadǎ, în umbra politicienilor și a vedetelor. Smeriți și cu ochii spre cer: „Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să o vedem gata”
EXCLUSIV Ciprian Ciucu a fost votat candidatul PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, după o ședință tensionată în Modrogan
19:25
Ciprian Ciucu a fost votat candidatul PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, după o ședință tensionată în Modrogan
EXCLUSIV Ziua ipocriziei naționale! Cei care voiau „spitale, nu Catedrale” au ajuns azi să conducă România și să participe la Slujba de Sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului
14:58
Ziua ipocriziei naționale! Cei care voiau „spitale, nu Catedrale” au ajuns azi să conducă România și să participe la Slujba de Sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului
EXCLUSIV Viorica Dăncilă, jefuită chiar de omul ei de încredere. Incidentul a rămas unul dintre secretele bine păzite ale fostului premier
05:00, 26 Oct 2025
Viorica Dăncilă, jefuită chiar de omul ei de încredere. Incidentul a rămas unul dintre secretele bine păzite ale fostului premier
Mediafax
Katy Perry şi Justin Trudeau confirmă relaţia! Prima apariţie oficială la Paris, moment de afecțiune în public
Digi24
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
Cancan.ro
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Adevarul
Tânără de 23 de ani, găsită moartă după un an. Ultimul ei mesaj a fost către ChatGPT
Mediafax
România după 37 de GUVERNE. Ce am câștigat și ce am pierdut în peste trei decenii de democrație
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Trăim în Post-Alfabetism: Noua tiranie digitală dominată de smartphone și AI. Dacă citești acest mesaj, faci deja parte din Rezistență
Cancan.ro
Gestul făcut de Gigi Becali în fața jurnaliștilor aflați la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
observatornews.ro
Sinucidere în fața salvatorilor. Cum au eşuat pompierii din Vâlcea să ajute un om
StirileKanalD
VIDEO Imagini terifiante în Catedrala Neamului! A căzut de la 60 de metri înălțime, lângă intrare
KanalD
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Calendarul MAYAȘ avea o metodă precisă de a PREZICE eclipsele
Capital.ro
Adevărul despre căderea regimului comunist. S-a aflat ce a făcut Ion Iliescu: A patronat acea nebunie, nepăsându-i că mor ceilalți
A1
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
A vrut să evite camera, dar a fost prea târziu. Ce i-a șoptit Ahmed lui Daniel despre Veronica: "Consideră că nu pot să...". Iată ce a discutat cu ea separat și nu voia SĂ SE AFLE! Concurentul din Casa Iubirii o dă în vileag: "Vreau să arăt asta"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Ce au lăsat în urmă hoții de la Muzeul Luvru?
SPORT Florin Tănase, atac fără precedent la adresa familiei BECALI. „Îmi e milă de el, săracul! A ajuns prea rău”
07:34
Florin Tănase, atac fără precedent la adresa familiei BECALI. „Îmi e milă de el, săracul! A ajuns prea rău”
ACTUALITATE Tot mai multe automate de ridicare a coletelor apar în Iași. Cât costă chiria lunară pentru găzduirea lor
07:27
Tot mai multe automate de ridicare a coletelor apar în Iași. Cât costă chiria lunară pentru găzduirea lor
ACTUALITATE 27 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Se naște Niccolò Paganini. Este inaugurată Coloana Infinitului
07:15
27 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Se naște Niccolò Paganini. Este inaugurată Coloana Infinitului
VIDEO EXCLUSIV Centru spa de LUX la Palatul lui Ceaușescu. Un milion de piese de mozaic s-au folosit pentru spațiul în care se află piscina interioară din Primăverii
05:00
Centru spa de LUX la Palatul lui Ceaușescu. Un milion de piese de mozaic s-au folosit pentru spațiul în care se află piscina interioară din Primăverii
EXCLUSIV România, țara supravegherii pe motiv de „siguranță națională”. Capii Parchetului General și Curții Supreme de Justiție au menținut industria mandatelor pe vremea lui Klaus Iohannis, Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Câți români au fost urmăriți în timpul alegerilor prezidențiale din 2024 și 2025
05:00
România, țara supravegherii pe motiv de „siguranță națională”. Capii Parchetului General și Curții Supreme de Justiție au menținut industria mandatelor pe vremea lui Klaus Iohannis, Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Câți români au fost urmăriți în timpul alegerilor prezidențiale din 2024 și 2025
EXTERNE O pânză complet albastră a fost vândută la licitație pentru o sumă RECORD. Care este secretul tabloului?
23:53
O pânză complet albastră a fost vândută la licitație pentru o sumă RECORD. Care este secretul tabloului?