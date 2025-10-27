Numărul mare de cadre ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și Ministerului Apărării Naționale (MApN) care au plecat în străinătate să lupte ca mercenari a generat declanșarea unor anchete interne susținute cu probe obținute inclusiv de ofițerii Direcției Generale de Protecție Internă și Direcției de Informații a Apărării. Cei mai mulți dintre cei vizați s-ar fi aflat pe ștatele de plată ale mercenarului Horațiu Potra.

În februarie 2024, vestea morții în Congo a polițistului bucureștean Vasile Badea a dezvăluit o afacere cu mercenari români care se derula cu discreție și care era acceptată tacit de conducerile MAI și MApN.

Luptător în cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale (SAS) din cadrul Poliției Capitalei, Badea fusese recrutat de Horațiu Potra și trimis în Africa să participe la pregătirea militară a armatei RP Congo în lupta contra rebelilor M23. Tot atunci s-a aflat că Vasile Badea era un polițist activ care se suspendase ca să plece în străinătate, pentru un salariu lunar de 5.000 de euro.

La momentul respectiv, Potra și-a asumat public toate costurile pentru repatrierea trupului neînsuflețit, însă implicarea cadrelor active ale MAI și MApN în acțiuni de mercenariat devenise publică.

Acest lucrau a devenit o problemă exact un an mai târziu, când pe numele lui Horațiu Potra a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive și instigare publică.

Horațiu Potra și-a recuperat oamenii din Congo

Procurorii susțin că gruparea lui Potra ar fi încercat să se infiltreze în protestele izbucnite după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, cu scopul de a genera haos și de a deturna „caracterul pașnic al manifestațiilor”.

Totodată, în urma unei percheziții, în locuința bărbatului au fost găsite arme de asalt, peste trei milioane de dolari și 24 de kilograme de aur, sub formă de lingouri.

În timp ce reprezentanții Ministerului Justiției încearcă să-i convingă pe omologii din Emiratele Arabe Unite să-l extrădeze pe Potra împreună cu fiul și nepotul lui, puși sub acuzare în același dosar, serviciile secrete ale MAI și MApN au pus umărul la distrugerea afacerii sale cu mercenari.

Într-o primă fază, 300 de români au fost la un pas de moarte, în luna ianuarie a acestui an după ce au fost încercuiți de trupele M23. Aceștia au fost extrași de forțele ONU și ajutați să ajungă în Rwanda, de unde au revenit în țară pe banii angajatorului.

Potra nu mai poate recruta cadre active din MAI și MApN

Surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că atât la nivelul structurilor MAI, cât și ale MApN au fost declanșate verificări legate de activitatea reală a angajaților aflați în concediul legal pentru creșterea copilului sau a celor care s-au suspendat din activitate, dar au părăsit sistemul și sunt încă angajați ai unor instituții de forță ale statului, mai ales că doar în lotul de mercenari repatriați din Rwanda erau șapte cadre active ale MApN.

Sursele citate au declarat că, cel puțin din structurile MAI existau mulți polițiști și jandarmi care făceau mercenariat în mod ilegal. Ca urmare, ar fi fost luați la verificat, cu ajutorul ofițerilor DGPI, toți polițiștii bărbați care sunt în concediu pentru creșterea copilului și, pe cale de consecință, primesc o indemnizație de 80 la sută din media veniturilor nete realizate de părinte în ultimele 12 luni consecutive din ultimii doi ani.

Aceste controale au împrăștiat teamă, iar afacerea cu mercenari a lui Potra a fost pusă pe butuci, în condițiile în care, de teama procurorilor, nici polițiștii și nici militarii nu mai curajul să-și ia concediu fără plată sau pentru creșterea copilului ca să plece ca mercenari.

