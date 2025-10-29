The Guardian: „Persoane conectate la Kremlin se străduiesc să oprească extrădarea mercenarului român Horațiu Potra, acuzat că a plănuit o lovitură de stat în România”

Persoane care ar avea legături cu Kremlinul fac eforturi de ultim moment pentru opri extrădarea din Dubai a mercenarului Horațiu Potra, acuzat că plănuit o lovitură de stat în România.

Informația a fost publicată, în exclusivitate, de The Guardian.

Horațiu Potra a fost arestat pe aeroportul din Dubai pe 24 septembrie, alături de fiul și nepotul său

Anchetatorii români

Oficialii români au confirmat arestarea lui Potra în Dubai și au declarat că lucrează cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru a asigura extrădarea sa în vederea procesului în România, în timp ce procurorul general a declarat că se crede că Potra solicită azil în Rusia.

Cine sunt cei care ar încerca să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra

Eforturile de a bloca extrădarea lui Horațiu Potra ar fi coordonate de Igor Spivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, un grup care are legături strânse cu Ministerul rus de Externe. Alături de acesta s-ar afla în scenariu și Igor Kalinin, un rus născut în Republica Moldova, care a fugit la Moscova și recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina alături de forțele ruse.

„Încercăm, în prezent, să oprim extrădarea lui Potra”, a declarat Spivak într-un interviu telefonic care a avut loc luni, mai notează The Guardian. „Avem multă experiență și mulți oameni lucrează la eliberarea sa”, a spus Spivak, adăugând că a angajat un „grup de avocați de renume” din Emiratele Arabe Unite, care lucrează la „eliberarea lui Potra”.

La începutul acestei luni, Horațiu Potra încercase să anuleze mandatul de arestare din România prin intermediul avocaților săi, dar un judecător i-a respins cererea.

Dezvăluirea jurnaliștilor de la The Guardian aruncă o nouă lumină asupra legăturilor lui Horațiu Potra cu Moscova.

Horațiu Potra, comparat cu Evgheni Prigojin

Potra a servit în Legiunea Străină Franceză înainte de a lucra ca gardă de corp pentru mulți lideri, inclusiv pentru emirul Qatarului. Ulterior, a fondat o serie de companii militare private, trimițând oameni în conflicte din Republica Centrafricană și Republica Democrată Congo. Cariera și înfățișarea sa au fost comparate cu cele ale liderului Wagner, Evgheni Prigojin, decedat în anul 2023.

Aproximativ 300 dintre luptătorii lui Potra au fost capturați în RDC, în ianuarie, de gruparea paramilitară M23 în timp ce luptau alături de forțele guvernamentale, înainte de a fi eliberați și repatriați acasă.

Cel mai recent, mai scrie The Guardian, Potra a făcut furori în România din postura de apropiat al politicianului ultranaționalist Călin Georgescu, acuzat că ar fi pro-rus.

Potra a negat orice legături cu Rusia

Conform dosarelor acuzării consultate de The Guardian, procurorii români au susținut ulterior că Georgescu s-a întâlnit cu Potra și membri ai grupului său la o fermă de cai, în decembrie, la scurt timp după ce victoria sa electorală a fost anulată, pentru a plănui o acaparare prin violență a puterii.

Inițial, Călin Georgescu a negat că s-ar fi întâlnit cu Potra, dar și-a schimbat poziția după ce fotografii cu cei doi bărbați, împreună, au apărut în presa românească. Georgescu susține că nu s-au discutat vreodată planuri de revoltă.

Potra a negat anterior orice legături cu Rusia, dar s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei în România, Valeri Kuzmin, în timpul unui eveniment de Ziua Națională la ambasada Rusiei și a călătorit frecvent la Moscova, conform fotografiilor, rezervărilor de hotel și biletelor de avion anexate la dosarul procurorului și analizate de The Guardian.

Horațiu Potra, acuzații de evaziune fiscală în România

Potra, mai scrie The Guardian, se confruntă, de asemenea, cu acuzații de evaziune fiscală în România, pentru venituri obținute în Africa prin activități de mercenariat, dar și cu acuzații de finanțare ilegală a campaniei lui Călin Georgescu – prin furnizarea de numerar și acoperirea chiriei lunare a unei limuzine de lux pentru candidatul la președinție, conform mesajelor text și facturilor din dosarul întocmit de procurori.

„Poate ne putem întâlni la sfârșitul săptămânii viitoare, începând de vineri după-amiază”, i-a scris Georgescu lui Potra într-un mesaj text din august 2024, conform anchetatorilor. „Alegerile sunt pe 24 noiembrie. Vă rog, am nevoie de sprijin până atunci.”

Ministerul Justiției din România și Parchetul General, notează The Guardian, nu au comentat.

Spivak: „Situația este dificilă”

Deși Spivak a declarat că implicarea sa în cazul „Potra” a fost „din proprie inițiativă”, Societatea Rusă pentru Orientul Mijlociu – oficial o organizație non-guvernamentală care se prezintă drept un grup pentru drepturile omului – a cooperat îndeaproape cu Ministerul rus de Externe, dezvăluie The Guardian.

Spivak a organizat frecvent evenimente împreună cu Ministerul rus de Externe și a organizat recent o expoziție de artă la Moscova, cu sprijinul ministerului, care prezintă lucrările Aishei Gaddafi, fiica fostului lider libian.

„Ministerul, desigur, ne susține. Ar fi dificil de negat acest lucru”, a spus Spivak, care a mai declarat că organizația sa este formată din „mulți foști angajați ai ministerului rus de Externe și foști ambasadori”.

Spivak a dezvăluit că s-a implicat la cererea lui Kalinin, fostul lider al partidului pro-rus Regiunilor din Republica Moldova, care a fugit din țară în Rusia și, de atunci, recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina.

Kalinin, căruia i-a fost retrasă cetățenia moldovenească și deține un pașaport rusesc, se află plasat sub sancțiuni ale UE și SUA pentru activități care vizează destabilizarea Republicii Moldova, în calitate de colaborator al Kremlinului.

De asemenea, el a spus că va conduce un grup de luptători într-un marș asupra capitalei Republicii Moldova, Chișinău, pentru a răsturna guvernul pro-occidental al președintelui Maia Sandu.

Un oficial moldovean, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat pentru The Guardian că Kalinin era „un reprezentant rus, probabil conectat la serviciile lor secrete”.

Kalinin nu a dorit să comenteze pe marginea acestor informații, dar The Guardian a intrat în posesia unor mesaje text în care acesta discută despre eforturile de a asigura eliberarea lui Horațiu Potra din închisoare.

Spivak a declarat că urma să zboare la Dubai miercuri pentru a se întâlni cu Potra, dar a recunoscut că încercarea lor de a opri extrădarea pare să să afle pe o bază șubredă. Spivak a adăugat și că, din punctul său de vedere, crede că mercenarul ar putea fi trimis înapoi în România chiar joi. „Situația este dificilă”, a spus el.

RECOMANDAREA AUTORULUI: