Mercenarul Horațiu Potra ar fi fost REȚINUT în Dubai

Mercenarul apropiat de Călin Georgescu, Horațiu Potra, a fost reținut în Dubai, conform G4Media. El este acuzat de una dintre cele mai grave infracțiuni prevăzute de codul penal: instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Sursa foto: Mediafax foto / Andreea Alexandru

Cine este Horațiu Potra

Horațiu Potra, născut în 1970 la Mediaș, este cunoscut ca mercenar, om de afaceri și persoană implicată în activități paramilitare. În tinerețe a servit în Legiunea Străină Franceză, iar ulterior și-a construit legături militare și de securitate în diverse zone din Africa și Orientul Mijlociu. În ultimii ani a intrat și în atenția publică din România prin presupuse implicări politice și conexiuni cu diverse proiecte electorale.

Ce acuzații i se aduc

Potra este vizat într-un dosar al Parchetului General, alături de alte persoane cunoscute din viața publică. Printre acuzațiile aduse se numără tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive și instigare publică.

Procurorii susțin că gruparea din care făcea parte ar fi încercat să se infiltreze în protestele izbucnite după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, cu scopul de a genera haos și de a deturna caracterul pașnic al manifestațiilor. În urma perchezițiilor, autoritățile au descoperit arme de război, muniție, grenade, lansatoare și materiale explozive. Instanțele au emis mandate de arestare preventivă pe numele său și al unor apropiați.

Când și cum a fugit din țară

Horațiu Potra a fugit din România la începutul anului 2025, în luna februarie, când pe numele său au fost emise mandate de arestare preventivă în lipsă. Ulterior, a fost dat în urmărire internațională. Mult timp nu s-a știut cu exactitate unde se află, existând speculații că ar fi încercat să obțină azil politic.

Pe 24 septembrie, ar fi fost capturat în Dubai.