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Horațiu Potra, primele declarații după eliberare. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă a facut vreun denunț legat de Călin Georgescu

Horațiu Potra, primele declarații după eliberare. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă a facut vreun denunț legat de Călin Georgescu
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Mercenarul Horațiu Potra a făcut câteva declarații după ce a fost plasat în arest la domiciliu, decizie luată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Potra este judecat pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale alături de fostul prezidențiabil Călin Georgescu.

Primele declarații făcute de Horațiu Potra

Judecătorii instanţei supreme au decis, miercuri, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul mercenarului Horațiu Potra. Mercenarul a fost întrebat dacă a facut vreun denunț în ceea ce-l privește pe Călin Georgescu, iar acesta a declarat că nu se ocupă cu așa ceva: „Nu facem niciun denunț, nu ne ocupăm noi cu așa ceva”.

Imediat după ce s-a urcat în mașină, Potra a ținut să le mulțumească judecătorilor: „Mulțumim judecătorilor corecți, dacă nu azi, nici mâine, într-o zi se va afla cine a anulat alegerile din România”.

Înalta Curte a revocat măsurii controlului judiciar în cazul fiului şi nepotului lui Potra

În urma acestei decizii, Dorian Potra şi Alexandru Potra au scăpat de toate interdicţiile pe care le aveau în cadrul măsurii controlului judiciar, inclusiv interdicţia de a părăsi teritoriul României. Cei doi se aflau sub control judiciar din data de 2 aprilie, după ce anterior au stat timp ce 5 luni în arest preventiv şi arest la domiciliu.

În noiembrie 2025, Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său au fost aduşi sub escortă din Dubai. Plecaseră în Orientul Mijlociu pentru a scăpa de dosarul în care sunt acuzaţi de infracţiuni grave vizând destabilizarea României.

Ulterior, Potra avea să fie trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică. În același dosar sunt implicați alţi 20 de mercenari din gruparea sa. Tot în acest dosar este judecat şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

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