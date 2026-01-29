De la păstor la investitor. Cum a salvat românul Gregori o patiserie falimentară din Rioja, Spania

Dacă inițial românii imigranți în Spania erau doar mână de lucru, generația notorie a căpșunarilor, acum, ca și în Italia sau Franța, compatrioții noștri sunt perfect integrați în societate și dezvoltă afaceri mai mici sau mai mari care contribuie la prosperitatea întregii comunități.

Este și povestea lui Gregorii, un român care s-a stabilit in regiunea spaniolă La Rioja, în căutarea unei vieți mai bune, și care a devenit antreprenor. Gregori a părăsit România la 20 de ani. În țară lucra într-o brutărie, câștigând aproximativ 200 de euro pe lună. Ajuns în La Rioja, nu știa exact ce îl așteaptă, dar era hotărât să își schimbe viața, publică Click.

De la păstor la patiser.

Primul său loc de muncă a fost ca păstor, un job care îi aducea de cinci ori mai mult decât salariul din România, potrivit publicației Cope. După doi ani, s-a întors la meseria pe care o stăpânea cel mai bine și a lucrat într-o mică brutărie din orașul Arnedo, unde a făcut pâine și dulciuri timp de 16 ani.

Cum a salvat Gregori afacerea

În urmă cu aproximativ doi ani, brutăria, cu o istorie de peste 70 de ani, a fost nevoită să se închidă din cauza lipsei unei generații care să preia afacerea și a dificultății meseriei. Pentru Gregori, închiderea a fost un moment dificil: locul devenise pentru el ca o a doua casă.

După un an de birocrație și eforturi, a reușit să își deschidă propria brutărie, păstrând rețetele tradiționale ale zonei.

„Suntem un magazin mic. Dacă inovăm, nu știm dacă va funcționa sau nu. Când am redeschis, ne-am asumat un risc mare. De aceea mai lucrez și într-o altă firmă, cu jumătate de normă, iar seara pregătesc aluatul pentru ziua următoare. Ce producem nu rămâne mai multe zile pe raft, tot ce vindem este proaspăt”, povestește Gregori.

Situația lui Gregori nu este singulară. Datele Regimului Special al Lucrătorilor Independenți (RETA) arată că în La Rioja activează 2.756 de persoane pe cont propriu provenite din alte țări. În ultimul an, numărul afiliaților din afara Spaniei a crescut cu 145, iar 7% dintre aceștia sunt lucrători independenți, subliniază Click.

Totodată, studiile indică faptul că românii se află printre cele mai numeroase comunități de antreprenori din La Rioja, alături de italieni.

