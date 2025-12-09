Prima pagină » Actualitate » Delia nu a mai cântat în Spania, iar scandalul a explodat. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi

09 dec. 2025, 08:21, Actualitate
Delia trebuia să urce pe scenă pe 22 noiembrie la Valencia și pe 23 noiembrie la Madrid, două concerte așteptate de românii din diaspora, pregătiți s-o vadă și s-o aplaude. Însă în loc de aplauze, oamenii s-au trezit cu evenimentele anulate, cu speranțele spulberate și cu biletele plătite rămase în aer.

Astfel, show-urile în care urma să cânte Delia Matache nu au mai avut loc, iar explicațiile oficiale au întârziat să apară. Între timp însă, promisiunile se adună, fanii așteaptă, iar situația începe să semmene a telenovelă.

Oamenii scriu și insistă, iar indexul celor care au organizat evenimentul este plin de mesaje disperate: Unde sunt banii noștri?”.

Organizatorii evenimentelor, ESTEVENTS & EVENTS S.L., entitate comercială din Spania specializată în spectacole și convenții, adică exact tipul de firmă care se ocupă cu astfel de show-uri, au hotărât subit să închidă pagina de Instagram. Iar dispariția lor online, chiar înainte de termenul-limită de rambursare, nu a făcut decât să aprindă și mai tare spiritele.

ESTEVENTS & EVENTS S.L. este o firmă înregistrată în Barcelona, dedicată administrării spectacolelor, sălilor de evenimente, convențiilor și activităților conexe din zona entertainment-ului.

Profilul lor este al unui organizator care lucrează cu platforme internaționale consacrate precum Vivaticket, un mare operator global de ticketing, utilizat în zeci de țări pentru concerte, muzee, festivaluri și evenimente.

Vivaticket = platformă mare, stabilă, legitimă, ESTEevents = organizator local din Spania, responsabil de evenimentele Deliei. Fanii sunt între două entități comerciale care nu le răspund. Delia? Și ea pare prinsă la mijloc.

Motivul pentru care Delia nu s-a prezentat la concerte

Surse din interiorul echipei artistei au spus că Delia nu s-a prezentat la concerte deoarece nu s-a respectat contractul, iar organizatorii nu au plătit avansul:

În astfel de situații, recuperarea banilor este un lucru garantat în principal de visa si mastercard. Toate achizițiile de bilete s-au făcut prin plata online. Delia nu vinde bilete și nu are nicio treabă cu asta. Era doar artista dintr-un concert care nu s-a mai făcut. Organizatorul e altul, el se ocupă de acest aspect. Și nu poate da țeapă -s în visa biletele. Au un termen si probabil banii se restituie automat.

Nici noi nu știm exact. Contractual, pentru nu ne-au plătit la timp avansul, noi nu am furnizat concertul. Concertele se anulează la mulți artiști. Cam de două trei ori pe an se întâmplă asta. Pentru nu toți organizatorii reușesc. Și e valabil și-n România și-n afară. Vor mai fi astfel de situații, potrivit Cancan.ro.

Mediafax

