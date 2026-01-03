Iancu Guda a descoperit că se poate economisi și cu venituri mici. „Veniturile foarte mari duc la risipă și pierderea reperelor”

Analistul economic Iancu Guda a atras atenția că economisirea nu depinde neapărat de venituri mari, ci de disciplină și scop clar. Într-un mesaj publicat pe Facebook, el a explicat cum românii cu salarii mici pot economisi lunar, dar și cum veniturile foarte mari duc uneori la risipă.

Iancu Guda subliniază că „cei cu venituri exceptia iulie (vacanta), noiembrie si decembrie (sarbatori)”.

Analistul susține că succesul în economisire nu ține doar de bani, ci și de responsabilitate: „Cei care sunt disciplinati, responsabili si au un SCOP reusesc … ceilalti cauta scuze, alibiuri si vinovati in exterior”.

El avertizează că, pe măsură ce veniturile cresc, crește și tentația de a cheltui mai mult. Pentru salariile medii și medii-mari (5.000 – 15.000 lei), rata de economisire se menține relativ similară, însă suma economisită nu crește proporțional cu venitul.

Veniturile foarte mari pot reduce economiile

Guda evidențiază un paradox interesant: „Veniturile foarte mari duc la risipă și pierderea reperelor. Cei cu venituri > 30.000 lei economisesc mai putin decat cei cu venituri intre 20.000 – 30.000 lei, mai ales in lunile de vacanta ori sarbatori”.

Analistul a încheiat cu un mesaj motivațional: „CINE VREA SA ECONOMISEASCA, REUSESTE. Rezolutia de anul nou depinde de fiecare in parte, sa o transforme din dorinta in realitate ”. El amintește că motivația personală, fie că e sănătatea, pensia privată sau confortul familiei, este esențială pentru a pune bani deoparte: „DE CE ECONOMISESTI? SCOPUL? … motivatia tine de tine … sau confortul familiei (o casa mai spatioasa, etc.)”.

