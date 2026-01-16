Prima pagină » Actualitate » Iancu Guda dezvăluie metoda prin care un modest om de serviciu a reușit să strângă opt milioane de dolari

Bianca Dogaru
16 ian. 2026, 09:43, Actualitate
Economistul Iancu Guda a prezentat pe Facebook cazul lui Ronald Read, un american care, deși a avut venituri modeste toată viața, a reușit să strângă o avere de aproximativ 8 milioane de dolari. 

Ronald Read a lucrat timp de 25 de ani ca mecanic auto într-o spălătorie, iar apoi timp de 17 ani ca om de serviciu într-un magazin JCPenney. A locuit într-un apartament modest cu două camere până la finalul vieții. A murit în 2014, la vârsta de 92 de ani. După deces, povestea sa a ajuns pe prima pagină a presei internaționale. Motivul? Averea acumulată, în valoare de circa 8 milioane de dolari, a fost donată unui spital și bibliotecii locale.

„Cum a reușit toate acestea? Printr-un stil de viață modest, economisind în fiecare lună, investind în acțiuni pe termen lung (pe care NU le-a vândut decât la finalul vieții) și reinvestind dividendele în companii (strategia de acumulare). Iată, un om simplu cu venituri modeste, care a ajuns în top 1% milionari din SUA, cu venituri mult sub medie, ne demonstrează că se poate. Hai să nu mai găsim scuze și să căutăm vinovați în jurul nostru. Prima și cea mai importantă persoană responsabilă pentru situația ta financiară ești … TU. PUNCT,” a explicat acesta.

Potrivit lui Iancu Guda, succesul financiar al lui Ronald nu a venit din salarii mari sau afaceri spectaculoase, ci din disciplină și consecvență. Acesta a economisit constant, a investit pe termen lung în acțiuni și nu a vândut investițiile decât la finalul vieții.

