Iancu Guda și Claudiu Năsui, schimb dur de replici pe Facebook pe tema majorării taxelor: „Discuția a devenit efectiv penibilă”

Bianca Dogaru
14 ian. 2026, 14:00, Actualitate
Economistul Iancu Guda și deputatul USR Claudiu Năsui au avut un schimb dur de mesaje pe Facebook, după o dezbatere despre taxe, deficit bugetar și investiții publice. 

Iancu Guda s-a declarat dezamăgit de prestația lui Claudiu Năsui, pe care îl acuză de populism și de folosirea unor argumente greșite. Guda susține că majorarea taxelor a fost „un rău necesar” pentru a evita degradarea ratingului țării și intrarea României într-o criză economică mai gravă.

„Claudiu Nasui ramane pentru mine una dintre cele mai mari dezamagiri. (…) Este normal si logic sa NU fim mereu de acord, chiar daca gandim amandoi in directia libertariana (pro business si piata de capital). Esential este sa avem argumente cu cifre obiective, sa recunoastem atunci cand NU avem dreptate, sa vedem ce ne leaga si ce ne desparte … adica sa vorbim onest si profesionist. Claudiu a fost un economist foarte bun, dar intre timp a devenit politician, iar acum este populist cu idei care pot falimenta Romania (de multe ori fara sa isi dea seama),” a scris acesta pe Facebook

De cealaltă parte, Claudiu Năsui respinge acuzațiile și spune că nu va răspunde atacurilor la persoană. Deputatul USR susține că majorarea taxelor a făcut rău economiei și că guvernul putea reduce deficitul prin scăderea cheltuielilor statului, nu prin împovărarea contribuabililor. Năsui afirmă că, în ultimii ani, cheltuielile statului au crescut semnificativ și că reformele reale au fost amânate.

„Jignirile și atacurile la persoană spun mai multe despre cei care le folosesc decât despre cei contra cărora sunt folosite. Dar trebuie să recunosc că e puțin șocant când le vezi venind de la oameni aparent educați, care se și auto-intitulează „educatori” ai românilor. Atât vă spun, cel mai mare rău făcut liberalismului în România, nu este făcut de socialiști. Aceștia au convingerile lor și argumentele lor. O parte chiar valide. Cel mai mare rău e făcut de falsul liberalism. De oameni care își zic liberali dar susțin idei socialiste și, din păcate pentru noi, le mai și aplică. De aceea nu susțin ce a făcut guvernul Bolojan. Chiar dacă aș fi avut o viață mai ușoară aplaudând creșterile de taxe. Acestea au făcut enorm de mult rău României, care se va vedea nu doar pe termen scurt, ci și pe termen lung,” a replicat Năsui.

Năsui mai spune că tăierile de cheltuielii au fost minime și că unele reduceri au afectat domenii sensibile, precum educația. El respinge ideea de „rău necesar” și avertizează că, după creșterea taxelor, șansele de reformă sunt mai mici.

„Acum cuțitul nu mai e la os, puterea politică a guvernului e mai mică, și probabilitatea de a avea reforme e și ea mult mai mică. De altfel au început deja creșteri de cheltuieli în unele zone (culmea, fix acolo unde ar fi trebuit tăiat). Dar speranța moare ultima. Dacă guvernul vrea să înceapă reformele sau reducerile de cheltuieli trebuie să-l susținem. Doar că acum au șanse mult mai mici să reușească decât înainte de creșterea taxelor.”

