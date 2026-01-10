Prima pagină » Actualitate » Iarnă grea și în Republica Moldova. Alertă de la autorități

Iarnă grea și în Republica Moldova. Alertă de la autorități

10 ian. 2026, 10:50, Actualitate
România este sub cod galben de ger, dar este o iarnă grea și în Republica Moldova. Autoritățile sunt în alertă.

Astfel, Administrația Națională a Drumurilor anunță și în această dimineață se mențin condiții de iarnă pe traseele naționale. Drumurile sunt practicabile, dar carosabilul este umed, pe alocuri cu ghețuș sau zăpadă.

Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe întreaga rețea națională, în nordul, centrul și sudul țării, inclusiv pe trasee intens circulate precum M5, M3, M1, R5, R6, R2, R7 și altele.

De asemenea, intervenții au avut loc în sectoarele șcani, Ocnița, Drochia, Dondușeni, Soroca, Rezina, Ialoveni și Chișinău. Pentru menținerea circulației în siguranță au fost mobilizate 50 de utilaje, 29 de muncitori rutieri și s-au utilizat 149 tone de sare tehnică și 27 tone de material antiderapant.

Ger năprasnic și în România

De altfel, un ger năprasnic este și în România, unde temperaturile se vor apropia de pragul de minus 20 grade. Un ciclon mediteranean, care aduce un val de ger, o să acopere şi sud-estul României, iar în mai multe zone montane există riscul de avalanşe. Meteorologii spun vom avea parte de ger chiar și săptămâna viitoare.

Prognoza meteo anunță gerul persistă până luni în apropape toată România. Mai precis, trei sferturi din România intră sub cod galben din această dimineaţă. Temperaturile minime se vor situa între -18 și -6 grade.

Începând de sâmbătă noapte și până marți (13 ianuarie) vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, local geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, precum și la munte și pe arii restrânse în rest.

Se anunță temperaturi maxime în general între -11 și 0 grade, cu ger persistent și ziua, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 și -6 grade.

Sâmbătă și duminică (10 și 11 ianuarie) temporar vor fi precipitații pe arii relativ extinse în sud și sud-est și local în rest. Îndeosebi în noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi ninsori și se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm (echivalent în apă de 10…15 l/mp) în extremitatea de sud și sud-est a țării, a anunțat ANM.

Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ciudată vară din acest secol în România. Ce se întâmplă în iunie, iulie și august 2026

