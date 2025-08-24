Prima pagină » Actualitate » „Iarnă în AUGUST”, anunță meteorologii. Când revine vara în România

„Iarnă în AUGUST”, anunță meteorologii. Când revine vara în România

Rene Pârșan
24 aug. 2025, Actualitate
Foto ilustrativ

Meteorologii anunță temperaturi extrem de scăzute  în această perioadă, însă acest episod nu ține mult. Revine vara, masa de aer foarte rece își face deja simțită prezența în zona montană mai înaltă și treptat, temperaturile vor scădea, astfel încât noaptea care urmează va aduce în special în zonele de presionare din Maramureș, Transilvania, temperaturi apropiate de 0° cele mai mici valori fiind așteptat în depresiunnie din partea de est a Transilvaniei.

O răcire, însă, care chiar dacă se va simți în următoarele două zile în mare parte a țării, nu va fi una de durată de miercuri, urmând ca temperaturile să crească din nou. Și nu este de spus ca spre sfârșitul săptămânii, și a lunii, temperaturile să depășească din nou, mai ales în partea de vest și de sud-vest a teritoriului, 33 poate 35°, poate mai mare în următoarele două nopți, acesta cu valorile caracteristice mai degrabă unei luni de toamnă.

De altfel, Meteorologii Accuweather anunțau un final de august și o lună septembrie cum n-au mai fost până acum. Urmează zile de foc, specialiștii în meteorologie anunțând temperaturi care trec de pragul de 35 de grade Celsius. Mai mult de jumătate de țară se află sub cod galben și portocaliu de caniculă.

Recomandarea autorului: Meteorologii Accuweather anunță un final de august și o lună septembrie cum n-au mai fost. Furtuni în București și vreme atipică în toamnă

