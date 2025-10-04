Prima pagină » Actualitate » Vremea se încălzește, dar nu scăpăm de PLOI. Cum va fi vremea în weekend

Vremea se încălzește, dar nu scăpăm de PLOI. Cum va fi vremea în weekend

Oana Zvobodă
04 oct. 2025, 10:33, Actualitate
Vremea se încălzește, dar nu scăpăm de PLOI. Cum va fi vremea în weekend

Vremea rea a făcut prăpăd în jumătate de țară, dar meteorologii vin cu vești bune. Temperaturile cresc ușor atât în weekend cât și pe parcursul săptămânii viitoare. Din păcate, nu scăpăm de ploi. Chiar și așa, precipitațiile vor fi mai slab cantitativ comparativ cu cele din zilele trecute.

Meteorologii spun că sâmbătă, 4 octombrie, în partea de sud-vest a teritoriului, treptat, cerul se va degaja și vom avea parte în aceste zone de o vreme în general frumoasă, după acest episod de ploi intense, cu cantități de apă ce au ajuns spre 100l/m² în județele aflate sub cod roșu.

Totodată, vântul a scăzut în intensitate, iar temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă, însă vor mai crește comparativ cu cele din ultimele zile.

În Dobrogea și Bărăgan va ploua sporadic, iar temperaturile ajung să atingă maximum 19 grade Celsius. În Moldova sudică și în nordul Munteniei, maximele ajung pe la 16 grade și s-ar putea să mai picure. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, vremea rămâne rece. Ploile continuă în această zonă, dar sunt neînsemnate cantitativ.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș o să fie înnorat și o să plouă sporadic. Aici, maximele se opresc la 13 grade Celsius. În vestul României, vremea va fi închisă, iar în sudul Banatului se vor înregistra doar 8-9 grade Celsius. În Oltenia, vremea se îndreaptă sâmbătă și scăpăm de ploi.

Duminică va fi și mai clad și vom scăpa de ploi.

Vremea în București

În Capitală va mai ploua sporadic și se vor înregistra maximum 14 grade. Pe timpul nopții, temperaturile scad și mai mult, coborând până la 4 grade Celsius.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Momentul în care un copac cade pe o mașină aflată în mișcare. Vremea de azi a făcut prăpăd în București

DESPĂGUBIRI pentru șoferii din Sectorul 2 care au mașinile avariate după furtună. ANUNȚ făcut de primarul Rareș Hopincă

Citește și

REACȚIE După ce ANAF a schimbat yala casei lui Iohannis, Gigi Becali izbucnește: Nici ortodox nu ești, și noi te-am votat!
12:16
După ce ANAF a schimbat yala casei lui Iohannis, Gigi Becali izbucnește: Nici ortodox nu ești, și noi te-am votat!
ACTUALITATE Pe ce dată se dă drumul la căldură în calorifere în 2025, în București și în celelalte orașe din România
12:04
Pe ce dată se dă drumul la căldură în calorifere în 2025, în București și în celelalte orașe din România
ACTUALITATE Pană de curent în mai multe stațiuni montane. Bran, Fundata, Moeciu și Peștera nu au energie electrică de aproape 24 de ore. Turiștii pleacă supărați
11:52
Pană de curent în mai multe stațiuni montane. Bran, Fundata, Moeciu și Peștera nu au energie electrică de aproape 24 de ore. Turiștii pleacă supărați
ACTUALITATE A murit Remo Girone, celebru pentru rolul mafiotului Tano Cariddi din „Caracatița”. Actorul avea 76 de ani
11:31
A murit Remo Girone, celebru pentru rolul mafiotului Tano Cariddi din „Caracatița”. Actorul avea 76 de ani
ECONOMIE Benzina și motorina s-au ieftinit. Este a doua reducere de PREȚ din luna octombrie. Cât costă carburanții
11:26
Benzina și motorina s-au ieftinit. Este a doua reducere de PREȚ din luna octombrie. Cât costă carburanții
ACTUALITATE 100-500 lei în plus la pensii pentru această categorie de pensionari din București
10:54
100-500 lei în plus la pensii pentru această categorie de pensionari din București
Mediafax
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
Digi24
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok
Cancan.ro
Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, în București. Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru această iarnă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Trotinetele și RCA pe CNP. Șeful ASF reacționează la propunerea controversată a lui Titi Aur
Mediafax
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Click
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”
Cancan.ro
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Cine este fotojurnalistul ucis într-un atac cu drone rusești, în Ucraina. Antoni se afla în misiune în regiunea Donbas
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
Capital.ro
Doliu în lumea teatrului și televiziunii. A murit legenda din „Caracatița”. Toți românii l-au urmărit
Evz.ro
Emisiunea care a emoționat milioane de telespectatori și a făcut istorie
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de prezentatoare TV, se pare că recent a renunțat și la afacerea sa și s-a reorientat
RadioImpuls
Sean „Diddy” Combs, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare! Rapperul a fost achitat de acuzațiile care i-ar fi putut aduce o condamnare pe viaţă. Ce au declarat copiii lui: „Nu suntem aici pentru a-i scuza greşelile”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
O cauză neașteptată contribuie la divorțuri și despărțiri
Călin Georgescu: „Vance va fi viitorul președinte al Americii, iar KIRK era în poziția de viitor președinte al Americii după Vance”
ACTUALITATE Călin Georgescu: „Vance va fi viitorul președinte al Americii, iar KIRK era în poziția de viitor președinte al Americii după Vance”
EXCLUSIV Povestea tragică a PATULUI 20 de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Cum a ajuns un bărbat cu o afecțiune inofensivă să-și piardă viața de la o bacterie letală. Mărturii dureroase ala soției: „Spitalele astea infecte trebuie arse din temelii”
Povestea tragică a PATULUI 20 de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Cum a ajuns un bărbat cu o afecțiune inofensivă să-și piardă viața de la o bacterie letală. Mărturii dureroase ala soției: „Spitalele astea infecte trebuie arse din temelii”
ANALIZĂ Timpul de reacție și opțiunile NATO pe flancul estic. „Alianța trebuie să injecteze INCERTITUDINE, dacă Rusia nu poate evalua răspunsul va acționa mai atent”
Timpul de reacție și opțiunile NATO pe flancul estic. „Alianța trebuie să injecteze INCERTITUDINE, dacă Rusia nu poate evalua răspunsul va acționa mai atent”
ACTUALITATE FURTUNA din București a făcut prăpăd. Pompierii au fost solicitați pentru sute de intervenții
FURTUNA din București a făcut prăpăd. Pompierii au fost solicitați pentru sute de intervenții
ACTUALITATE Cum a răspuns acest student libanez din Craiova la întrebarea: „Bani de unde ai? Îți trimit părinții?”
Cum a răspuns acest student libanez din Craiova la întrebarea: „Bani de unde ai? Îți trimit părinții?”