Vremea se încălzește, dar nu scăpăm de PLOI. Cum va fi vremea în weekend

Vremea rea a făcut prăpăd în jumătate de țară, dar meteorologii vin cu vești bune. Temperaturile cresc ușor atât în weekend cât și pe parcursul săptămânii viitoare. Din păcate, nu scăpăm de ploi. Chiar și așa, precipitațiile vor fi mai slab cantitativ comparativ cu cele din zilele trecute.

Meteorologii spun că sâmbătă, 4 octombrie, în partea de sud-vest a teritoriului, treptat, cerul se va degaja și vom avea parte în aceste zone de o vreme în general frumoasă, după acest episod de ploi intense, cu cantități de apă ce au ajuns spre 100l/m² în județele aflate sub cod roșu.

Totodată, vântul a scăzut în intensitate, iar temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă, însă vor mai crește comparativ cu cele din ultimele zile.

În Dobrogea și Bărăgan va ploua sporadic, iar temperaturile ajung să atingă maximum 19 grade Celsius. În Moldova sudică și în nordul Munteniei, maximele ajung pe la 16 grade și s-ar putea să mai picure. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, vremea rămâne rece. Ploile continuă în această zonă, dar sunt neînsemnate cantitativ.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș o să fie înnorat și o să plouă sporadic. Aici, maximele se opresc la 13 grade Celsius. În vestul României, vremea va fi închisă, iar în sudul Banatului se vor înregistra doar 8-9 grade Celsius. În Oltenia, vremea se îndreaptă sâmbătă și scăpăm de ploi.

Duminică va fi și mai clad și vom scăpa de ploi.

Vremea în București

În Capitală va mai ploua sporadic și se vor înregistra maximum 14 grade. Pe timpul nopții, temperaturile scad și mai mult, coborând până la 4 grade Celsius.

