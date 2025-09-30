Finalul lunii septembrie a adus iarnă în toată regula la munte. Pe Transfăgărășan, în zona Capra, ninge abundent încă de luni, iar stratul de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri.

Ninge abundent pe Transfăgărășan. Temperaturile au coborât până la minus 3 grade Celsius, transformând șoseaua spectaculoasă într-o zonă periculoasă pentru turiști și șoferi.

Zăpada s-a depus și pe mai multe porțiuni din șoseaua Transfăgărășan, unde se intervine pentru deszăpezire. Asfaltul este acoperit cu zăpadă, mai ales în apropierea tunelului care face legătura între județele Argeș și Sibiu.

„România resimte o schimbare bruscă de vreme: maximele nu vor mai depăși 12 grade Celsius, iar minimele pot coborî până la 0 grade sau chiar sub acest prag în zonele depresionare. La altitudini mari, ninsorile vor continua, stratul de zăpadă putând ajunge la 5-10 centimetri”, potrivit directorului ANM, Elena Mateescu.

În zona turistică Bâlea, unde a nins pentru prima dată în această toamnă, traficul rutier se desfășoară normal. Circulația pe tronsonul Bâlea Lac – Bâlea Cascadă (Sibiu) urmează să fie închisă, conform tradiției, de la 1 noiembrie.

„În 29 septembrie am înregistrat prima zăpadă pe Transfăgărășan. Nu au fost cantități însemnate. Ne așteptăm ca zilele următoare să ningă din nou, suntem pregătiți și intervenim deja cu utilaje de deszăpezire. În momentul de față, nu sunt probleme care să ducă la închiderea tronsonului mai repede de data stabilită”, a declarat Tudor Duțu, directorul regional DRDP Brașov, pentru Agerpres.

În restul țării, meteorologii anunță ploi abundente și temperaturi scăzute în următoarele zile.