Cum se prepară cel mai delicios cozonac de Crăciun. Ingredientele folosite de chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea

Mult a fost, puțin a mai rămas până când cetățenii români vor sărbători Crăciunului și Revelionul. În preajma sărbătorilor de iarnă, listele pentru cumpărături sunt pregătite, iar printre ingredientele se află și cele pentru cozonac. Iată cum se prepară cel mai delicios cozonac de Crăciun cu ingredientele folosite de chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea.

Cozonacul este una dintre „vedetele” de pe masa de sărbători. Deși achiziționarea lui din comerț ar putea fi o soluție rapidă, multe persoane aleg să în pregătească acasă, cu umplutura preferată, cu un aluat cât mai aromat și pufos. Chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea se află printre bucătarii români care dezvăluie secrete culinare, pentru preparate savuroase și aromate. De data aceasta, în atenție se află două rețete de cozonaci.

Dospirea trebuie să fie efectuată la o temperatură constantă și să nu existe curenți de aer. Ar fi ideal ca ingredientele să se afle câteva ore la temperatura camerei, înainte de a fi utilizate. De asemenea, asigură-te că drojdia este incorporată corect în aluat, iar coacerea este efectuată treptat, arată CANCAN.

Varianta lui chef Cătălin Scărlătescu

un kilogram de făină;

250 de grame de zahăr;

450 de mililitri de lapte;

5 ouă;

60 de grame de drojdi;

300 de grame de unt Belgian;

500 de grame de nucă;

200 de grame de rahat;

150 de grame de ciocolată belgiană;

30 de grame de portocală confiată;

30 de grame de coajă de lămâie;

stafide.

Maiaua va fi preparată din lapte cald, făină și drojdie, iar aceasta trebuie să fie lăsată până când își va dubla volumul. Se pregătește laptele cald în care se va dizolva zahărul, iar în aluat se vor adăuga gălbenușurile frecate cu sare și untul gras.

Varianta lui chef Sorin Bontea

un kilogram de făină;

350 de grame de zahăr;

8 gălbenușuri;

coaja rasă de la o lămâie;

coaja rasă de la o portocală;

50 de mililitri de ulei;

o jumătate de linguriță de sare;

14 grame de drojdie uscată;

o esență de vanilie;

un pachet de unt;

un litru de lapte cu 3,5% grăsime;

150 de grame de zahăr;

8 albușuri;

80 de grame de cacao;

250 de grame de nucă pisată;

25 mililitri de esență de rom.

Făina trebuie să fie cernută corespunzător printr-o sită și amesteată cu drojdia uscată, zahărul și cojile de citrice. Apoi, cele 8 gălbenușuri se vor amesteca cu sare. Zahărul trebuie să se topească în laptele cald, iar untul topit se va amesteca treptat cu uleiul. Aluatul trebuie să fie elastic, după frământare, iar acesta trebuie lăsat să se dospească. Umplutura conține bezea din albușuri, esență de rom, nuci măcinate, cacao.

Sursă foto: colaj Gândul / Shutterstock