Iași: „Deltă urbană” la confluența Bahlui-Nicolina

16 ian. 2026, 08:23, Actualitate
Autoritățile ieșene vizează amenajarea Pădurii Cetățuia și crearea unei adevărate „delte urbane” în zona de vărsare a Nicolinei în Bahlui.

Prima etapă de proiectare pentru amenajarea pădurii-parc de pe Dealul Cetățuii a fost aprobată, scrie Ziarul de Iași. Ordinul de începere a realizării studiului de fezabilitate a fost emis, iar firma responsabilă trebuie să finalizeze documentația până la finele lunii aprilie.

Suprafața de pădure ce urmează să fie transformată în parc este de circa 49 de hectare.

Pentru acest proiect, Primăria Iași a încheiat în toamna lui 2025 un parteneriat cu Arhiepiscopia Iașilor, Mănăstirea Cetățuia, Asociația Silvică Iași și Ocolul Silvic Cetățuia.

